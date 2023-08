Krammet og kylet ud

Jakob Ellemann-Jensen /(V) krammede for bare 11 dage siden den mand, han fredag sparkede ud på røv og albuer.

På ministerkontoret var der ingen Venstre-folk, da Ellemann vendte retur sidste uge. Men Morten Bæk stod klar.

På billeder fra 1. august taget af den indbudte fotograf kan man se en storsmilende Ellemann, der krammer sin højre hånd i Forsvarsministeriet. Manden, der skulle hjælpe ham ind i alle de sager, han har misset under sygdommen.

Udstoppet ræv

Eneste tilskuer til det ømme øjeblik - i hvert fald i fotografens linse - var den udstoppede ræv, som Jakob Ellemann-Jensen har hentet ind på kontoret. Et kært arvestykke fra farmand Uffe.

Men tilliden mellem de to varede kun kort.

Det står nemlig nu klart, at det er departementet, som fandt på den løgn, at det hastede helt vildt, hvis man skulle købe israelske kanoner fra våbenproducenten Elbit.

Først et håndtryk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Her den famøse krammer. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dukker op

Morten Bæk var altså som øverste embedsmand i Forsvarsministeriet hovedansvarlig for, at departementet ikke leverede en fyldestgørende redegørelse tidligere på ugen.

På mærkværdig vis var et udkast til et aktstykke ikke med i redegørelsen. Netop dette dokument afslører ellers, at departementet var ansvarlig for de løgnagtige røverhistorier, som Ellemann bandt Folketinget på ærmet.

- At dokumenter så dukker op, få timer efter man har afleveret redegørelsen. Det har jeg ikke noget svar på, forklarer Ellemann.

Giftig sag

Sagen om kanonerne og den elendige redegørelse er giftig, fordi den nok en gang understreger, at der tilsyneladende er et eller andet rivravruskende galt i Forsvaret og Forsvarsministeriet.

Folketinget har netop vedtaget at bruge over 140 milliarder kroner på krudt og kugler, når Danmark sammen med resten af Nato opruster ganske gevaldigt.

Men spørgsmålet er, om politikerne overhovedet kan stole på de oplysninger, som kommer fra landets fremmeste millitærfolk.