Krarup i kødet på Messerschmidt: 'Kan ikke støtte dømt formand'

Partiprofil frygter, at Messerschmidt skræmmer Støjberg væk og vil ikke have en formand, der er svindeldømt.

Udtalelserne i kampen om formandsposten spidser til i Dansk Folkeparti.

Folketingsmedlem Marie Krarup mener ikke, at Morten Messerschmidt kan blive formand for Dansk Folkeparti, fordi han er dømt for EU-svindel og dokumentfalsk.

Hun er desuden bange for, at han skræmmer løsgænger Inger Støjberg væk som mulig kandidat.

- Jeg kan ikke støtte en dømt formand, jeg støtter Inger Støjberg, jeg kan også støtte Peter Kofod, han er en god mand. Men vi kan ikke have en dømt mand i spidsen for Dansk Folkeparti, siger Marie Krarup.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Messerschmidt forholder sig til formandsposten, hvis han får dom.

Den holder ikke

Morten Messerschmidt og Peter Kofod stiller op i et fælles formandskandidatur. Hvis Messerschmidts dom stadfæstes af landsretten, vil han trække sig som formand og lade Peter Kofod blive formand.

Men ifølge afgående formand Kristian Thulesen Dahl kan det ikke lade sig gøre. Det er Marie Krarup enig i.

- Deres model er ikke gennemarbejdet, den holder ikke, så det kan ikke lade sig gøre. Jeg er bange for, at når han melder ud så tidligt, så skræmmer det Inger Støjberg væk fra at stille op, siger Krarup.

Støjberg bedst

Messerschmidt er dømt i byretten og risikerer at blive dømt i landsretten, hvilket først afgøres efter formandsvalget i Dansk Folkeparti. Marie Krarup er skeptisk, når også Støjberg er et muligt bud.

- Det er vigtigt, at Inger Støjberg stiller op, for hun er den bedste kandidat. Det er vigtigt, at Inger Støjberg ved, at vi er mange, der meget gerne ser hende som formand.

- Vi er også mange, der ikke mener, at Messerschmidt kan blive formand, fordi han er dømt. Vi er et lov og orden-parti, og når man bliver dømt, kan man ikke stå i spidsen for et lov og orden-parti, før man har været ude et stykke tid og derefter bliver genvalgt.

- Vi retter os efter domstolene i Dansk Folkeparti. Hvis en udlænding dømmes til udvisning, skal han udvises. Og hvis en formand bliver dømt, kan man ikke være formand og give fingeren til en domstol og sige, at der er alt muligt galt. Vi stoler på retssystemet i Danmark, siger Marie Krarup.