Krarup kræver løfte af Messerschmidt: Gå af ved dom

Dansk Folkeparti-medlem Marie Krarup kræver, at partiformand Morten Messerschmidt afgiver et løfte om at gå af, hvis han bliver dømt i byretten. 'Alt andet vil være æreløst'

Morten Messerschmidt skal love at gå af som partiformand, hvis han bliver dømt i den såkaldte Meld-sag i byretten.

Det kræver Dansk Folkepartis børneordfører, Marie Krarup, som kaldet det 'æreløst', hvis DF-formanden nægter.

- Selvfølgelig kan vi ikke have en formand, der er dømt, når vi er et lov og orden-parti. Derfor skal han selvfølgelig love at trække sig, i det øjeblik han bliver dømt - hvis han bliver dømt, fortæller børneordføreren.

- Morten skal afgive det løfte. Det skylder han sine vælgere, os, der er medlemmer af Dansk Folkeparti, og folketingsmedlemmerne, siger Marie Krarup.

Morten Messerschmidt er lige nu tiltalt for EU-svindel og dokumentfalsk, og sagen skal for ved Retten i Lyngby.

Afkrævet løfte internt

Marie Krarup har ifølge Ekstra Bladets oplysninger rejst kravet om et løfte fra formanden flere gange internt på gruppemøder i Dansk Folkeparti.

Garantien fra Morten Messerschmidt skulle enten falde mundtligt til flere personer eller skriftligt ifølge børneordføreren, lyder det fra flere DF-kilder.

Da Ekstra Bladet spørger Marie Krarup til løftes form, er det ikke så vigtigt, om det er på skrift.

- Det skal bare være et løfte om, at det gør han. Alt andet vil være æreløst, siger hun.

Morten afviser krav

- Vil Morten Messerschmidt give dig det løfte?

- Det har jeg ikke fået indtil videre. Så det tvivler jeg desværre på. Men jeg synes, det er forkert.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at Morten Messerschmidt på gruppemøder har gentaget, hvordan han vil lade det være op til hovedbestyrelsen, om han kan fortsætte som formand, hvis han bliver dømt.

Krarup bliver ved

Men den forklaring tilfredsstiller ikke Marie Krarup.

- Vil du bringe det op igen?

- Ja, det er noget, som jeg vil vende tilbage til.

- Så han kan forvente at blive konfronteret med det igen?

- Ja.

- Hvad så hvis du aldrig får løftet. Vil du melde dig ud af partiet?

- Det ved jeg ikke, siger Marie Krarup.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt.

Krig med Pia K.

Marie Krarup har tidligere været i en skyttegravskrig med partistifter Pia Kjærsgaard.

Krarup forholdt sig blandt meget andet yderst kritisk til Pia Kjærsgaards nye rolle som Morten Messerschmidts rådgiver uden formel plads i gruppeledelsen.

Det fik igen Pia Kjærsgaard til at ryste på hovedet.

- Skal jeg have gps-overvågning, så jeg ikke nærmer mig Messerschmidt eller noget i den stil? Altså, det er jo helt langt ude, så det vælger jeg bare at ryste lidt på hovedet ad, lød det fra Pia Kjærsgaard i P1-programmet 'Slotsholmen'.

Den kommentar blev så igen besvaret med fornyet styrke af Marie Krarup.

- Hvis Pia rådgiver Morten Messerschmidt til sine egne ledelsesmetoder med at skræmme med vredesudbrud og trusler, bliver det et helvede at være i DF, sagde Marie Krarup til Ekstra Bladet.

Pia Kjærsgaard kunne sidste måned ikke kende noget til nogen stridighed med Marie Kraup.

Indædt krig

Ekstra Bladet har siden det ekstraordinære årsmøde i DF, hvor Morten Messerschmidt blev ny formand, beskrevet den skånselsløse kamp mellem Krarup og resten af partitoppen.

Den Messerschmidt-kritiske fløj - med Krarup på holdet - har tidligere stukket en kæp i hjulet på Messerschmidts planer for en fremtidig gruppeledelse.

Marie Kraup insisterede i sidste måned på at holde stridigheder i Dansk Folkeparti internt - indtil andre ikke gør.

