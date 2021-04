Krig i kommunen: - Det er et skred

Byrådsmedlemmer og kandidater til byrådet må ikke længere kommentere opslag på Greve Kommunes Facebook-side op til et valg.

Det blev mandag besluttet med et snævert flertal i kommunes økonomiudvalg.

Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti stemte eftertrykkeligt 'nej' til beslutningen og er fortørnet over, at det gik igennem.

- Det er et skred i en meget uheldig retning at gå ind og begrænse ytringsfriheden på offentlige opslag, siger politikeren til Ekstra Bladet.

- Desværre får jeg associationer til lande, som Danmark helst ikke skal sammenligne sig med. Vi kæmper for ytringsfrihed og åbenhed i kommunen, men det her er at gå den helt forkerte vej.

Er det ikke meget godt, så det ikke flyder over med politikerkommentarer og mudderkast?

- Jeg tror godt, at vores borgere kan se, når det er en politiker, der kommenterer. For som politiker skilter man ret tydeligt med det på de sociale medier.

Det er ikke blot kommentarfelter på Facebook, der er krig om i Greve Kommune. Nedlæggelse af valgsteder har også fået sindene i kog.

Tonen er for hård

Ifølge borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann fra Venstre, er der dog en god forklaring på det nye kodeks.

- Den her beslutning læner sig op ad den samme proces, som Ekstra Bladet har været igennem ved at lukke nationen!, siger hun.

- Vores udfordring er, at tonen er blevet alt for hård. Indtil nu har vi ikke haft lignende retningslinjer, men det er altså et behov for, at vi får nu.

Så faktisk er det politikerne selv, der er de værste, lyder det fra borgmesteren.

- Ja, det er det. Når der går valgkamp i det, så bliver tonen hårdere.

- Det skræmmer hr. og fru Danmark væk fra vores side.

Dårlig stemning i byrådet

Brigitte Klintskov Jerkel fra konservative kommenterer ikke selv på opslagene på kommunens Facebook-side.

- Men at bestemme over, hvad andre skal gøre – der går min grænse. Det vil jeg simpelthen ikke være med til, siger hun.

Det lyder, som om at der er dårlig stemning mellem jer i byrådet …

- Det må man sige. Det her bidrager ikke til et godt arbejdsklima i byrådet, når man går videre med sådan nogle beslutninger baseret på så snævert et flertal.

- I min verden skal man gerne være enig i et helt byråd.

Fire ud af økonomiudvalgets syv medlemmer stemte for beslutningen, og den blev derfor vedtaget.

Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti fortæller, at hun har bedt borgmesteren om at finde ud af, hvorvidt beslutningen overhovedet er lovlig.