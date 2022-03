Krig i kornlageret: Rugbrød kan blive dyrere

Vi kan risikere, at priserne stiger på rugbrød, flæskesteg og mælk på grund af krigen i Ukraine og stigende gaspriser, oplyser fødevareminister Rasmus Prehn (S) i et interview med Ekstra Bladet

Madpakken eller aftensmaden bliver ikke dyrere lige nu og her, men på længere sigt kan krigen i Ukraine få priserne på brød, flæskesteg og mælk til at stige.

Det vurderer fødevareminister Rasmus Prehn i et interview med Ekstra Bladets erhvervspraktikant på Christiansborg. Priserne kan stige, fordi Ukraine er et af Europas største kornkamre, og hvis krigen fortsætter bliver lagrene ikke fyldt op.

- Der ikke nogen tvivl om, at Ukraine er et kæmpestort landbrugsland, og de er et kæmpe kornlager, så på sigt kan vi godt risikere stigende priser på korn i Europa, siger Rasmus Prehn.

- Betyder krigen, at vi skal betale mere for rugbrød og flæskesteg lige nu?

- Det tror jeg ikke, at det umiddelbart gør, fordi at vi er så selvforsynende i Danmark, så det ikke umiddelbart rammer os, men på sigt kan vi godt risikere at der er nogle ting, der stiger, forklarer ministeren.

Gas på slagterier

Det er dog ikke kun brød, der måske bliver dyrere på længere sigt. Selvom vi i Danmark har svin og køer, så kan flæskesteg og mejeriprodukter også bliver dyrere.

Det skyldes, at slagterier og mejerier ofte bruger meget gas, og når vi ikke kan få gas fra Rusland, så må vi tænke alternativt og forvente, at gassen og måske flæskestegen bliver dyrere.

- Der risikerer vi også, at det går ud over slagterier, og det går ud over vores mejerier, som bruger rigtig meget gas, fortæller fødevare- og landsbrugsministeren.

Derfor mødes EU's ministre på området onsdag aften for at se, om de kan 'håndtere det fremadrettet på en klogere måde', oplyser ministeren.

Kan ramme grøn plan

I forvejen stiger forbrugerpriserne allerede, fordi energipriserne stiger i øjeblikket. Krigen i Ukraine gør, at priserne kan stige endnu mere, men det er ikke på grund af råvarerne ifølge ministeren.

Krigen kan ramme danskerne på pengepunge, men den kan også gå ud over regeringens planer for en grøn omstilling.

- Kommer krigen i Ukraine til at gå ud over den grønne omstilling?

- Det jo klart sådan en krisesituation, som vi har nu, gør jo at de strategier vi har haft indtil nu, dem er vi nødt til at retænke. Og det kan potentielt set gå ud over den grønne omstilling, fortæller Rasmus Prehn.

Måske spare på varmen

Ministeren mener dog, at krisetider er mulighedernes tid, hvor vi for eksempel kan ændre vaner såsom at spare på varmen.

- Da jeg var barn var det helt almindeligt, at man lukkede af til nogle af rummene i huset, at man havde hjemmesko på og en sweater, siger Rasmus Pren.

- I dag så render mine børn jo rundt med bare tæer og T-shirts indenfor. Og det kan godt være, at vi bliver nødt til at spare lidt mere, så at man skal have lidt mere tøj på for ikke at bruge for meget energi, forklarer ministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere sagt, at krigen kan medføre ekstra omkostninger for danskerne. Men den pris skal vi være klar til at betale, sagde hun.