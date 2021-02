Krig om DF-møde: 'Udtaler sig lodret forkert'

Dramaet forsætter i Dansk Folkeparti, hvor en regions-politiker nu udtaler sig om et lukket møde i hovedbestyrelsen.

Det drejer sig om medlem af Regionsrådet i Nordjylland Erik Høgh-Sørensen (DF), som går i rette med flere historier i medierne om intern DF-kritik af Kristian Thulesen Dahl på baggrund af anonyme kilder.

- Enten fordrejer medierne, eller også udtaler en eller ganske få anonyme kilder sig lodret forkert om et møde, som fandt sted i DF's hovedbestyrelse 25. januar. Jeg var til stede, siger Erik Høgh-Sørensen.

- Når anonyme kilder boltrer sig med falske historier i medierne, taler jeg gerne ved navns nævnelse. Det er min politik, fortæller han.

Skyder mod Vistisen

Ekstra Bladet har blandt andet beskrevet, hvordan DF's næstformand, Morten Messerschmidt, på mødet nævnte en række forslag, som Kristian Thulesen Dahl havde sagt nej til ifølge anonyme kilder.

Samtidig kritiserede også partiets medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, en række beslutninger i ledelsen, lyder det.

Men det var slet ikke så alvorligt, som det bliver blæst op til i medierne, mener Erik Høgh-Sørensen. Det var angiveligt et helt tredje, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, som tacklede hårdest.

- Den mest markante kritik, der kom på mødet, var fra Anders Vistisen og var rettet mod både Thulesen, Messerschmidt og Skaarup, fortæller Erik Høgh-Sørensen.

- Kritikken rummede dog hverken ungdommelig fornyelse eller konstruktive bud på løsninger. Kun et medlem af hovedbestyrelsen bakkede til dels op, så reelt kom partiledelsen styrket ud af mødet, fortæller han.

Tulle tog ordet

På et aftengruppemøde i Dansk Folkepartis folketingsgruppe tirsdag i denne uge tog kritikken af formanden en dramatisk udvikling. Kristian Thulesen Dahl satte sin formandspost på højkant, lyder det fra kilderne, som ønsker anonymitet af hensyn til deres karriere.

- De seneste lækager kommer på et tidspunkt, da DF gik en anelse frem i målingerne. Nu risikerer vi så desværre ny tilbagegang på grund af lækagerne, siger Erik Høgh-Sørensen.

En gruppe folketingsmedlemmer - heriblandt Alex Ahrendtsen, Dennis Flydtkjær, Hans Kristian Skibby og Marie Krarup - var frustrerede over partiets fortsat lave tilslutning - omkring seks procent - i meningsmålingerne. Dansk Folkeparti ligger under resultatet fra katastrofevalget i 2019, og flere ville stemme på konkurrenten Nye Borgerlige, hvis der var valg i morgen.

Ingen i Dansk Folkepartis gruppe var dog klar til at kræve formandens afgang, mens de kiggede ham i øjnene. Og det bør man heller ikke gøre, mener Erik Høgh-Sørensen.

- Jeg kan sagtens få øje på de fejl, Kristian begår. Det påtaler jeg over for ham, men jeg respekterer ham også som en af partistifterne og ser det som uanstændigt, hvis nogen prøver at vælte ham lige før et valg.

- Jeg kender ikke til, at en fodboldklub fyrer en træner lige før en pokalfinale, uanset hvor dårligt holdet så end spiller i selve ligaen, forklarer han.

Anders Vistisen ønsker ikke at udtale sig, da han mener, at 'interne møder i Dansk Folkeparti skal forblive interne'.