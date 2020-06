Krig om dit skrald: Ny aftale klar

Efter et forløb, hvor bølgerne er gået højt, er det lykkes klimaminister Dan Jørgensen (S) at lande en affaldsaftale med støtte fra Enhedslisten og SF.

Alle partier på Christiansborg - på nær Ny Borgerlige, Dansk Folkeparti og løsgængerne i Frie Grønne Stemmer - er med i aftalen, erfarer Ekstra Bladet.

Aftalen danner rammen for, hvordan danskernes affald skal håndteres fremover. Ikke mindst spiller forbrændingsdelen en central rolle.

Ifølge aftalen skal Kommunernes Landsforening (KL) strikke en plan sammen for nedlukning af nogle af forbrændingsværkerne. Det får kommunerne et halvt år til. Udgangspunktet er, at de værker, der forurener mest og er mindst effektive, skal lukkes, erfarer Ekstra Bladet.

Med andre ord skal KL udarbejde en dødsliste over forbrændingsanlæggene.

Under forhandlingerne har Dan Jørgensen lagt op til, at det kommunale monopol på affaldsområdet skal ophæves. Der skal være mere konkurrence, og en helt central del af diskussionen - som har sendt ministeren i massiv modvind - har netop været forbrændingsanlæggene.

Dan Jørgensen vil have, at langt mindre affald forbrændes fremover. I den forbindelse foreslog han en liberalisering og en mulig privatisering - forbrændingsanlæggene skulle omdannes til aktieselskaber og konkurrere mod hinanden. På sigt skulle de mindst effektive lukkes ned.

Men nu er der der altså i første omgang lagt op til, at kommunerne skal stå for at finde en løsning på problemet.

Hvis det ikke lykkes KL at levere en plan, er der lagt op til, at modellen, hvor værkerne konkurrerer mod hinanden, hives frem igen. Dog med det krav, at kommunerne skal stå for ejerskabet af mere end halvdelen af anlæggene.

