Krig om Støjberg-afstemning: Alt andet er hykleri

Folketingets nuværende og forrige formand er røget i totterne på hinanden.

Henrik Dam Kristensen versus Pia Kjærsgaard.

Omdrejningspunktet er afstemningen i Folketinget om rigsretssagen mod Inger Støjberg.

Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard mener, at afstemningen skal ske ved navneopråb.

Men sådan kommer det ikke til at foregå.

Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) har nemlig besluttet, at en afstemning inden Støjberg-afstemningen skal afgøre, hvordan der skal stemmes.

Hykleri

Med andre ord, så får Pia Kjærsgaard kun sit navneopråd, hvis et flertal i Folketinget ønsker det. Og det er hun godt og grundigt tosser over.

- Jeg er skuffet.

- Det havde været naturligt, at de var kommet mig i møde, siger hun.

Pia Kjærsgaard oplyser, at hun på et møde har rejst sit ønske over for Henrik Dam Kristensen om navneopråb. Men at denne har afvist hende.

Det betyder, at der kun kommer navneopråb ved afstemningen om Rigsretten i morgen, hvis et flertal i Folketinget ønsker det.

DF-stifteren er forarget over, at navneopråbet måske ryger i vasken.

- Man bør møde op. Vælgerne skal vide, hvor man har én. Alt andet er hykleri, siger hun.

De normale clearingsaftaler i Folketinget er i morgen ophævet, og derfor skal alle 179 medlemmer have mulighed for at stemme i salen.

De vil blive kaldt ind i tre hold per sms af coronahensyn.

Henrik Dam Kristensen skriver i en skriftllig kommentar til Ekstra Bladet, at han har vægtet netop hensynet til medlemmernes sundhed højt i forbindelse med planlægningen af afstemningen.

'Vi står midt i en alvorlig situation, hvor også Folketinget skal gøre alt, vi kan, for at undgå at sprede smitte med corona. Afstemningen tirsdag er tilrettelagt for at gøre Folketingssalen så tryg som overhovedet mulig ved at lade medlemmerne stemme elektronisk i tre hold.'

'Det vil for eftertiden stå klart, hvordan det enkelte medlem har stemt, fordi afstemningsresultatet vil fremgå af Folketingstidende. Her vil man kunne se i referatet, hvem der har stemt, hvad den enkelte har stemt, og hvem der har været fraværende ved afstemningen,' skriver Folketingets formand.

