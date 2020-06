Krig på højrefløjen: I frontalangreb på Vermund

Morten Messerschmidt og Martin Henriksen smider fløjlshandskerne for at komme Pernille Vermunds fremfærd til livs

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har kastet sig ud i voldsomt opgør om danskhed og islams anerkendelse i Danmark

Under tirsdagens folketingsdebat fyrede Morten Messerschmidt det tunge skyts af mod Pernille Vermunds forslag om at fratage muslimske trossamfund deres anerkendelse.

Det havde absolut ingen gang på jord, mente Messerschmidt, der tordnede over, at forslaget risikerer at få en omvendt effekt end det tilsigtede - det vil øge islam i Danmark.

- Hun sejler i rørte vande, men problemet er bare, at den båd, hun har sat sig ud i rørte vande i, den er læk.

- Der er hul i skibet, fru Vermund, og derfor kommer man med den slags fabrikerede, populistiske, noksagt-forslag, sagde han.

Fejlbedømt

Derefter kom det tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af DF-hovedbestyrelsen Martin Henriksen ind fra højre.

Han lod forstå, at Pernille Vermund bør pakke sammen lige nu og her, fordi hun mangler evnerne til at husere på højrefløjen.

Det skyldes, at Pernille Vermund ifølge Martin Henriksen tilbage i 2017 blåstemplede den nu omstridte radiovært Jens Yazdani under en debat på DR2.

For nylig opildnende den i dag 22-årige Jens Yazdani på Facebook til afbrænding af politistationer som et modsvar til den voldelige anholdelse af amerikaneren George Floyd, der mistede livet som følge.

- Jeg mener helt oprigtigt, at det viser, at Vermund ikke har fornemmelse for den slags vigtige værdikampe, medmindre hendes spindoktor hvisker hende i øret.

- Og desværre er hun ikke i stand til at gennemskue vores modstandere. Hun hoppede i dén grad med på den politisk korrekte vogn, og det bør hun stå ved i dag, siger Martin Henriksen.

Rene hænder

I folketingssalen fortsatte Morten Messerschmidt sin bredside.

- Det, der er ærgerligt, er den opfattelse, som hun breder ud i befolkningen, at man uden 90 mandater kan noget som helst.

- Og det er klart, at hvis man kører de rene hænders politik, hvor det ikke handler om at gøre noget, der gavner landet, men bare gøre noget, der gavner partiet, så er fru Vermund en verdensmester.

- Jeg kan ikke få øje på noget som helst, som fru Vermund har været med til at lave, sagde han.

Morten Messerschmidt havde ingen yderligere kommentarer til Ekstra Bladet.