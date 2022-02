Krigen fortsætter: - Det bliver et helvede at være i DF

Pia Kjærsgaard vil gøre det ulideligt at være medlem af Dansk Folkeparti, siger Marie Krarup, der forholder sig til ny udtalelse fra DF-stifteren

Den bitre skyttegravskrig mellem partistifter Pia Kjærsgaard og Marie Krarup fortsætter med at hærge internt i Dansk Folkeparti.

Senest har Krarup forholdt sig yderst kritisk til Pia Kjærsgaards nye rolle som Morten Messerschmidts rådgiver uden formel plads i gruppeledelsen.

Torsdag i denne uge forholdt Pia Kjærsgaard sig hovedrystende til kritikken af hendes forhold til Morten Messerschmidt i P1-programmet 'Slotsholmen'.

- Skal jeg have gps-overvågning, så jeg ikke nærmer mig Messerschmidt eller noget i den stil? Altså, det er jo helt langt ude, så det vælger jeg bare at ryste lidt på hovedet af, lød det fra Pia Kjærsgaard som svar til Marie Krarup.

Men den kommentar bliver nu besvaret med fornyet styrke af Marie Krarup.

Til Ekstra Bladet siger DF'eren:

- Hvis Pia rådgiver Morten Messerschmidt til sine egne ledelsesmetoder med at skræmme med vredesudbrud og trusler, bliver det et helvede at være i DF.

Indædt krig

Ekstra Bladet har siden det ekstraordinære årsmøde i DF, hvor Morten Messerschmidt blev ny formand, beskrevet den skånselsløse kamp mellem Krarup og resten af partitoppen.

Den Messerschmidt-kritiske fløj stak med Krarup på holdet tirsdag en kæp i hjulet på Messerschmidts planer for en fremtidig gruppeledelse.

På fløjen ser man den den påtænkte - men mislykkede fyring - af Peter Skaarup som orkestreret af Pia Kjærsgaard, der har forsøgt at rådgive den nyvalgte formand i DF-magtspillet.

Pas på

Når Pia Kjærsgaard ikke kunne få en plads i gruppebestyrelsen, så skulle Thulesen Dahl-støtten Peter Skaarup heller ikke have lov at fortsætte på den magtfulde post som gruppeformand, er Messerschmidt-kritikernes udlægning af Kjærsgaards ræsonnement.

Hvorvidt forsøget på at fjerne Peter Skaarup kan føres tilbage til Pia Kjærsgaard, forbliver spekulationer. Men alene gisningernes eksistens siger alt om, hvor dybt utilfredsheden med Pia Kjærsgaard stikker i visse dele af folketingsgruppen.

Peter Skaarup vandt stik imod Morten Messerschmidt med stemmerne 8-7 i en hemmelig afstemning i DF's gruppeværelse over udfordreren René Christensen.

Selv afviser Pia Kjærsgaard, at hun har støbt kuglerne i striden om gruppeformandsposten.

'Pas på I ikke hopper på alle rygter,' skrev hun tidligere på ugen pr. sms til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard til Marie Krarups seneste udtalelse om hende.

Hun er ikke vendt tilbage.