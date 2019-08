Krigen kan eksplodere: Venstre-folk rasende på Kristian Jensen

Kristian Jensens næsformandspost er kommet i alvorlig fare, efter han har givet et interview om Lars Løkkes SV-drømme

Venstres sommergruppemøde kommer med garanti til at bombe pulsen fra sommerferie-hvilen helt op på 180 for partiets folketingsmedlemmer.

På få dage er det, der nærmest kan beskrives som åben krig om partiets ledelse - formands- og næstformandsposten - kommet i alvorlig eksplosionsfare.

Flere centrale medlemmer af partiet er rasende på Kristian Jensen, efter han torsdag i et interview med Berlingske direkte undsagde formand Lars Løkke Rasmussens valgkamps-drøm om en SV-regering.

Åben magtkrig i Venstre: Kæmper om linjen

- En SV-regering er ikke svaret, lød det direkte fra Jensen.

Men den udmelding er illoyal, skaber splid og bør føre til alvorlige drøftelser af, om Kristian Jensen overhovedet kan være næstformand i partiet, når han så åbent undsiger formandens linje.

Partiskadeligt

Sådan lyder det fra flere Venstre-folk, som Ekstra Bladet har talt med.

- Vi er ude i decideret partiskadelig virksomhed. Alene fordi han efterhånden føler sig skubbet ud af arvefølgen, siger et folketingsmedlem til Ekstra Bladet.

Enkelte har også valgt at tage bladet fra munden.

I Politiken fortæller både Martin Geertsen og Jacob Jensen, at de finder Kristian Jensens fremfærd forkert.

- Det må være sådan i Venstre, at formanden lægger linjen politisk. Uanset hvem det måtte være. Det er, som om man lige pludselig fuldstændig har glemt, at den politiske linje, som Løkke udstak – og som blev diskuteret også internt hos os selv – rent faktisk skaffede os en stor fremgang. Det skal man have med i sin betragtning, siger Martin Geertsen til avisen og bakkes op af Jacob Jensen:

- Jeg forstår godt, hvorfor Løkke kom med meldingen i valgkampen. Det var helt på sin plads i den situation, hvor vi kunne se, at der var tendenser både i meningsmålinger og befolkningen til, at nogle meget ekstreme partier primært på den yderste højrefløj ville nærme sig at blive repræsenteret i Folketinget. Det var helt efter bogen.

Drama i sommervarmen

Der er ifølge flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med, lagt op drøftelser af, hvad Venstres linje egentlig er, hvem der lægger den, og hvorvidt den skal udfordres af næstformanden, på disse dages sommergruppemøde, der finder sted på Kragerup Gods på Sjælland.

Flere folketingsmedlemmer åbner nu også for, at Kristian Jensens næstformandspost kan blive udfordret på partiets landsmøde til november.

- Der er flere, der nu seriøst vil overveje, om ikke der skal stilles en anden kandidat op som næstformand, lyder den ildevarslende plan.

Der er pressemøde 12.30 fredag fra Venstres sommergruppemøde. Følg med her på Ekstra Bladets site.