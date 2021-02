Krise i DF: Pia K. er skuffet

Der udspiller sig et trekantsdrama i det kriseramte Dansk Folkeparti, som for længst er overhalet af Nye Borgerlige

Stormen raser over Dansk Folkeparti, som er sejlet ind i en politisk Bermuda-trekant, hvor medlemmer, vælgere og loyalitet forsvinder.

Internt frygter flere nu ligefrem, at partiet aldrig kommer tilbage på ret kurs, erfarer Ekstra Bladet fra flere centrale DF-kilder, der ønsker at være anonyme.

- Det ser sort ud, som en topkilde i partiet formulerer det.

Kristian Thulesens Dahls modstandere vil have ham til at træde tilbage, så næstformanden kan overtage. Men det er en farlig strategi

Pia er skuffet

Partimoderen Pia Kjærsgaard giver internt udtryk for, at hun er ’skuffet’ over kaptajnen - Kristian Thulesen Dahl. Han ser træt ud og ligner en taber, har hun sagt til flere i en fortrolig stund.

- Tror vi alle er frustrerede og skuffede over partiets situation. Også jeg, siger Pia Kjærsgaard, da hun bliver konfronteret med sine udtalelser.

- Vel meget naturligt med det tab, der er, lyder det fra partistifteren.

Vermund suser forbi Nye Borgerlige har overhalet Dansk Folkeparti, når det gælder vælgere og medlemmer. Nye Borgerlige Folketingsvalg 2019: 2,4 % Meningsmålinger: 8,9 % (Altingets vægtede snit januar 2021) Medlemmer: 15.200 (februar 2021) Dansk Folkeparti Folketingsvalg 2019: 8,7 % Meningsmålinger: 6,2 % (Altingets vægtede snit januar 2021) Medlemmer: 10.500 (november 2020) Dansk Folkeparti har ikke ønsket at oplyse det nuværende medlemstal. Flere internt i partiet vurderer dog, at det nuværende antal medlemmer nærmere ligger omkring 8000, da mange ikke har betalt kontingent for det nye år.

Messerschmidt utålmodig

Næstformand Morten Messerschmidt frygter ifølge flere DF-kilder, at der ikke er et parti tilbage, hvis han en dag kommer til.

Derfor er han utålmodig, men flere gange har DF-formanden afvist Morten Messerschmidt ideer til forandring.

Det fik for nyligt næstformanden til at lave en liste med afviste ideer og aflevere dem til Kristian Thulesen Dahl, erfarede Ekstra Bladet i sidste uge.

’Løbet er kørt’

Dansk Folkeparti fik den største vælgerlussing i 100 år ved valget i 2019. En af dem, der røg ud af Folketinget, tror, at partiet forliser.

- Jeg tror, at løbet er kørt for DF. De politiske mærkesager er overtaget af andre partier, og DF svipsede med at tage førertrøjen, da man havde chancen, siger et tidligere medlem af DF’s folketingsgruppe, som ønsker at være anonym.

- Hvordan skal man kunne bede vælgerne stemme DF, når man som det største parti i blå blok i sidste periode alligevel helst ville stå udenfor regering?

Satser på Støjberg DF-toppen gør sig mange anstrengelser på at flirte med løsgængeren Inger Støjberg. Håbet er, at hun hopper ombord på MF Tulle. Flere har dog internt påpeget risikoen ved at rose Inger Støjberg til skyerne. Hvis hun i stedet vælger Nye Borgerlige, frygter flere, at DF-vælgerne følger med. Kristian Thulesen Dahl har sagt til flere internt, at han har en 'positiv fornemmelse' angående Inger Støjberg. Hun kommer lige om lidt, forklarer han. Det er på trods af, at Dansk Folkepartis pressechef Jesper Beinov er Inger Støjbergs eksmand.

Kompasset i stykker

Flere DF’ere har mistet troen på kaptajn Kristian. ’Kompasset er i stykker’, lyder fra flere, der betragter partiet i ’dødvande’.

- Jeg tror, at han har været for passiv for længe til at nogen i DF tror på, at han kan vende skuden, siger en tidligere MF’er for Dansk Folkeparti.

Men Morten Messerschmidt kan heller ikke vende skuden ifølge det tidligere DF-medlem af Folketinget.

- Messerschmidt er ganske vist skarp og aggressiv, men jeg kan ikke se ham fremstå folkelig og troværdig i et forsamlingshus på Falster.

- Kristian Thulesen Dahl er den bedste formand, DF kan få – men han er ikke den rigtige mere, lyder det.

Flere nuværende medlemmer af DF’s folketingsgruppe har internt givet udtryk for, at de overvejer at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver formand.