Krise i rød blok: 'Et enormt svigt'

Der er ballade i rød blok.

Enhedslisten har forladt forhandlingerne om en grøn skattereform. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Dermed får regeringen ikke opbakning fra sit støtteparti til den storstilede reform, der skal være et centralt skridt imod den grønne omstilling.

Ifølge Enhedslisten skyldes beslutningen, at regeringen har valgt at udskyde beslutningen om en CO2-afgift i værste fald indtil næste valgperiode og uden garanti for, at der til den tid kommer en ensartet afgift, som omfatter alle sektorer.

'Til gengæld rummer aftalen massive skattelettelser- også til de mest forurenende virksomheder,' lyder det i pressemeddelelsen.

Pernille Skippers (tv.) Enhedslisten vender ryggen til forhandlingerne om en grøn skattereform. Foto: Jens Dresling

Partiets klimaordfører, Mai Villadsen, siger i pressemeddelelsen:

'Det er et kæmpe tilbageskridt for den grønne omstilling at udskyde beslutningen om en ensartet CO2-afgift mange år frem i tiden. Regeringen og partierne bag aftalen har syltet beslutningen om den nødvendige CO2-afgift. Den afgift er det vigtigste redskab ifølge nærmest alle eksperter, men nu har regeringen fået selv partier som Radikale og SF med på at parkere beslutningen i flere år. Det er virkelig skuffende,' siger hun.

Stort svigt

Kilmaordføreren fortsætter:

'Aftalen er et stort svigt af klimaet. For den er mest af alt gaveregn til de mest forurenende virksomheder, og det er decideret falsk markedsføring at kalde det en grøn skattereform. Reelt sænker flertallet de grønne ambitioner til fordel for erhvervsstøtte for mange milliarder, nærmest uden klimaeffekt.'

'Aftalen er faktisk blevet ringere, end det udspil regeringen selv lagde frem, og det var i forvejen rigtig, rigtig skidt. SF, Radikale og de andre partier bag aftalen har i realiteten godtaget regeringens såkaldte hockeystav, hvor man tror, man kan vente med at finde de nødvendige CO2-reduktioner til nærmest 5 minutter i 2030. Det er et enormt klimasvigt,' siger Mai Villadsen i pressemeddelelsen.