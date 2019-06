Krise: Østergaard udebliver fra forhandlinger

De radikale dukker ikke op til regeringsforhandlingerne i aften. Tidligere i dag meddelte de Socialdemokratiet, at der skal skal styr på økonomien, før der kan landes aftaler om andet

Radikale Venstre møder ikke op til aftenens regeringsforhandlinger. Det står klart klokken 18 onsdag aften.

Beslutningen møder markant kritik fra SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Det er jeg virkelig forundret over, siger Pia Olsen Dyhr

- Det virker meget lidt radikalt, tilføjer hun og stiller sig uforstående over for beslutningen.

- At udeblive fra så vigtige forhandlinger som klima, som jeg også troede var vigtigt for de radikale, det forstår jeg ikke.

Morten Østergaard befinder sig under forhandlingerne, der ventes at vare en times tid, på sit kontor på Christiansborg. Da Ekstra Bladet møder ham på gangen, ønsker han ikke at svare på spørgsmål.

Trægt fremad

Tidligere onsdag lød meldingen fra de radikale, at det går for trægt fremad med regeringsforhandlingerne.

Ifølge Morten Østergaard har det i onsdagens forhandlinger med Socialdemokratiet været 'et skridt frem og to tilbage'. Sådan lyder det fra den radikale leder efter dagens møder.

Ifølge Østergaard skal der være styr på økonomien i 'en samlet pakke', før der kan laves aftaler om andre områder; eksempelvis udlændingepolitikken eller klima- og miljøområdet.

Truer med afbud

Morten Østergaard fortalte tidligere i dag, at de radikale ikke pr. automatik vil møde op til de forhandlinger, som Socialdemokratiet har indkaldt til senere onsdag aften.

- Vi kommer, når S vil videre med den diskussion, vi har haft nu. Om vi kommer senere, kommer an på, hvad dagsordenen er, lød det fra Morten Østergaard.

- Hvis man vil bære regeringsansvar i Danmark, så er man nødt til at kunne samle. Det møde, der var i dag, samlede ingen, sagde Østergaard.

Ekstra Bladet kunne tidligere på onsdagen fortælle, at der onsdag aften for første gang er indbudt til fælles forhandlinger for de fire partier i rød blok.

Det har været uklart, hvad temaet for forhandlingerne er planlagt til at være, men et område kunne være klima, hvor partierne står tæt på hinanden.

Mette: Det går godt

Mette Frederiksen deler ikke sin forhandlingspartners pessimistiske syn på forhandlingerne.

- Jeg synes ikke, det har været en dårlig forhandling i dag.

- Jeg synes, det går godt. Det skrider fremad, og jeg kan især se tegningen til et ualmindeligt ambitiøst grønt politisk program.

I eftermiddags regnede hun med, fortalte hun, at Morten Østergaard møder op sammen med de andre partiledere til de fælles forhandlinger kl. 18.

