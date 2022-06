Krisemøde i DF

Dansk Folkeparti er midt i en historisk krise, efter at store dele af folketingsgruppen har forladt partiet.

Derfor er de kaotiske tilstande i DF af gode grunde på dagsordenen under et møde i partiets hovedbestyrelse søndag på Christianborg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har mødet været planlagt et stykke tid, men det løber af stablen umiddelbart efter, at profilerne Peter Skaarup og Søren Espersen har forladt DF.

Ifølge Joachim B. Olsen er det ikke et hvilket som helst parti, der i disse timer imploderer for øjenene af os.

I alt har ti af DF's folketingsmedlemmer forladt partiet, siden Morten Messerschmidt blev formand. Blot seks folketingsmedlemmer er tilbage i DF's gruppe.

En af dem er Kristian Thulesen Dahl, der meget vel kan være den næste til at smutte.

Så sent som søndag har der været fornyet blæst i DF, efter at partistifter Pia Kjærsgaard har delt et Twitter-opslag med ordene 'Kristian Thulesen Dahl er en tøsedreng'.