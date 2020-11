Krisemøde i Venstre: Kopenhagen Fur deltager

Stemningen i Venstre er rødglødende.

Anledningen er formand Jakob Ellemann-Jensens kurs på spørgsmålet om aflivning af samtlige mink i landet. Nu skal partiets folketingsgruppe samles til et virtuelt gruppemøde kl. 11 om sagen, erfarer Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet erfarer samtidig fra flere kilder, at formanden for mink-giganten Kopenhagen Fur, Tage Pedersen, deltager på Venstres gruppemøde.

Det er en mail, som formand Jakob Ellemann-Jensen sendte ud søndag aften, der har sat sindene i kog i det største oppositionsparti.

Her lagde Ellemann op at blåstemple regeringens planer om af aflive samtlige mink i landet.

'Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne. Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted,' lyder bl.a. fra Ellemann i mailen, som Ekstra Bladet kender indholdet af.

Med sundhedsmyndighederne hentyder Ellemann til bl.a. Statens Serum institut, der her ved Kåre Mølbak, der på sidste uges pressemøde præsenterede os for det 'worst case scenario', der kan indfinde sig, hvis ikke vi reagerede på den muterede smitte.

Massiv vrede

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Ellemanns udmelding skabt massiv vrede søndag aften og nat. Både i Venstres folketingsgruppe og i partiets bagland, som har sendt et mink med en vognstang til partitoppen.

Bl.a. har flere folketingsmedlemmer svaret direkte på mailen, at de ikke kan støtte formandens kurs.

Nej til Mette F: Ellemann i mink-kovending

Mandag formiddag er Ellemann så gået på TV2 News og har leveret en noget andet budskab, end det var tilfældet i fællesmailen.

Her slår Ellemann fast, at Venstre - på nuværende tidspunkt - slet ikke vil bakke op om regeringens hastelovgivning på området.

Udfordrer myndighederne

Dermed udfordrer Venstreformanden en konklusion fra Statens Serum Institut, som rådgiver regeringen om coronavirus.

'En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner', skriver SSI i et notat 3. november.

Flere danskere vil blive smittet med corona, hvis der er minkfarme i landet, vurderer SSI.

Samtidig er minkfarmene et såkaldt 'virusreservoir', som øger risikoen for, at der igen opstår nye virusmutationer, som vacciner ikke giver optimal beskyttelse imod, skriver myndigheden.

Mogens Jensen om mink-aflivning: Kunne ikke afvente lovgivning

Kræver stor opbakning

Regeringen vil tirsdag fremsætte et lovforslag, som skal hastebehandles for at få lovgrundlaget på plads hurtigst muligt.

Der er nemlig ikke hjemmel i loven til at kræve raske mink aflivet, hvis minkfarmen ligger mere end 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Det kræver særlig stor opbakning i Folketinget at gennemføre en hastebehandling af et lovforslag. Mindst tre ud af fire medlemmer skal bakke op.

Grufuld mink-aflivning