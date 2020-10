Krisemøde om krænkelser: Frank Jensen skal forklare sig

Frank Jensen skal forklare sig overfor Socialdemokratiet i København på et krisemøde, som lørdag er hasteindkaldt til søndag.

Frank Jensen har selv afvist at stille op til interview i sagen, men søndag får han chancen for at forklare sig internt over for socialdemokraterne i København.

Det oplyser Carlo Søndergaard, kredsformand for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn, som intet kendskab har haft til de to konkrete sager, som Jyllands-Posten beskriver med overborgmesteren.

- Jeg mangler Franks forklaring, og der bliver holdt et møde allerede i morgen, søndag, hvor vi snakker med Frank om sagen, siger Carlo Søndergaard.

- Det vigtige er, at vi får en snak med Frank om det her og en forklaring på, hvad der sker, og hvordan vi kommer fremad, fortæller han.

På mødet vil være kredsformænd, forretningsudvalget og partiets medlemmer af byrådet i København. Tid og sted søndag er endnu ukendt.

- Krænkelser er altid af det dårlige. Det er uacceptabelt, og det skal stoppes, siger Carlo Søndergaard.

- Har du tillid til, at Frank Jensen skal være i spidsen for partiet i København, når han har gjort det så mange gange?

- Ja, men jeg mangler Franks forklaring, lyder det.

To kvinder står lørdag i Jyllands-Posten frem med fortællinger om grænseoverskridende adfærd fra overborgmesteren, der før har været i søgelyset.

En kvinde fortæller om en sag fra 2012, hvor han lagde sin hånd på hendes lår og lod den fortsætte op til inderlåret. En anden kvinde fortæller om en sag fra 2017, hvor han nussede hendes ben og fødder gentagne gange trods afvisninger.

De tre Frank Jensen-sager fra 2011, 2012 og 2017 har fundet sted, mens han var overborgmester og dermed øverste leder for tusindvis af ansatte.

Advokater skal se på Frank

For at bekæmpe krænkende adfærd har Socialdemokratiet tidligere etableret en ordning med et advokatfirma, der skal tage hånd om sager med krænkelser.

Det samme advokatfirma er nu blevet bedt om også at se på sagen om Frank Jensen (S), der tidligere har krænket to kvinder gennem fysiske berøringer. Det fortæller Jan Juul Christensen, partisekretær i Socialdemokratiet, til Ritzau.

Sagen om Frank Jensen er blevet beskrevet lørdag i Jyllands-Posten.

- Jeg har nu taget initiativ til, at den her advokatordning skal gennemgå de ting, der er kommet frem i Jyllands-Posten i forhold til Frank Jensen, siger Jan Juul Christensen.

Krænkere i Socialdemokratiet Offentligt kendte krænkelser i Socialdemokratiet Frank Jensen (2004) Jeppe Kofod (2008) Carsten Hansen (2011) Frank Jensen (2011) Frank Jensen (2012) Lasse Quvang (2017) Frank Jensen (2017) Kilde: Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Se & Hør Vis mere Luk

Sagen fra 2011 havde stor bevågenhed, men der blev ikke rejst en sag af forvaltningen.

Frank Jensen, der er næstformand i Socialdemokratiet, har undskyldt, hvis kvinderne har 'følt' sig krænket. Han mener, det er vigtigt at tale åbent om tingene, men har afvist at stille op til interview.

Frank Jensen har ikke nogen kommentarer til Ekstra Bladet, oplyser hans presserådgiver, som henviser til overborgmesterens opdatering på Facebook.

Frank Jensen, der er overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet, har efter Jyllands-Postens historie undskyldt for sagerne på sin Facebook-profil.

Han skriver blandt andet, at han har taget sin egen opførsel op til overvejelse og er klar over, at han 'åbenlyst har begået fejl'.