Krisesnak i korridorerne: Presset stiger på Pape

Det Konservative Folkeparti har forvildet sig ind på en kørebane af dårlige historier, og frontrytteren, Søren Pape Poulsen, kunne i den grad godt snart bruge noget medvind.

Men tværtimod trækker det op til at blive et stormfuldt landsråd i Herning, og Pape kan se frem til nogle skæbnesvangre dage.

Fra et konservativt folketingsmedlem lyder det tilmed, at der allerede på partiets hovedbestyrelsesmøde fredag skal tales om den utilfredshed med ledelsen, som efterhånden pibler frem rundtomkring i partiet.

- Vi bliver nødt til at få taget hånd om det her, før det stikker af.

- Alle de her ting – både utilfredsheden med ledelsen og håndteringen af Pernille Weiss – bliver vi nødt til at få talt om med hovedbestyrelsen på fredag, siger et konservativt folketingsmedlem til Ekstra Bladet.

Utålmodigheden vokser

Fra en fremtrædende konservativ i hovedstadsområdet lyder der ligeledes udbredt skepsis over for 'projekt Pape'.

Herfra lyder det, at tiden frem mod landsrådet i slutningen af september bliver afgørende.

- Han skal til at præsentere et projekt, vi kan tro på. Ellers må vi finde ud af, hvad der så skal ske, lyder det.

Der er en stemning i hovedstaden af tilbageholdt åndedræt. Pape or not Pape. Ingen oplagt erstatning for viborgenseren har tegnet sig på den konservative stjernehimmel. Men samtidig er det klart, at tingenes tilstand ikke holder i længden.

Skal gøre status

Flere steder i hovedstadsområdet fik de konservative et solidt kommunalvalg i 2021. Det er tydeligt, at man helst ikke vil gå ind til kommunal- og regionsvalg i 2025 med en svag leder som en klods om benet. Derfor er det afgørende, at Pape enten træder i karakter eller hopper af potten.

Alle de københavnske borgmestre mødes i slutningen af ugen i regionsregi. Her er det forventningen, at de konservative borgmestre i regionen vil mødes i korridorerne og gøre en form for status.

Også i Politiken udtaler anonyme hovedbestyrelsesmedlemmer og byrådsmedlemmer desuden skepsis over for Papes fremtid som formand.

En mener ikke, at han er den rigtige formand, mens en anden udtaler, at han næppe er formand ved næste folketingsvalg.

Gå af, Pape

Den eneste folkevalgte konservative, der indtil nu er stået offentligt frem med ønsket om en anden formand, er Kim Frost.

Han er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland og har direkte opfordret Pape til at gå af.

- Jeg skrev allerede til ledelsen i valgkampen, at de skulle se at få fjernet Søren Pape som statsministerkandidat, nu hvor Løkke også havde meldt sig. Det havde ingen gang på jord. Alligevel fremturede man med det, og det gik jo, som det gik, har Kim Frost tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Så du vil gerne have en ny formand?

- Ja, hvis det kan lade sig gøre, lød det fra Kim Frost.

Koryfæerne smutter

For nylig har de konservative desuden tabt flere af sine gamle koryfæer.

Senest har det vakt opsigt, at Peter Sterup, der er tidligere folketingsmedlem og tidligere generalsekretær for de konservative, har meldt sig ud af partiet efter 58 års medlemskab.

I et stort interview med Berlingske retter han en hård kritik af Pape, som han mener burde være gået af efter det dårlige valgresultat sidste år.

- I et politisk parti sker det jo mange gange, at man ikke er enig med sit parti. Men når man næsten hele tiden er uenig, må man jo overveje, om det ikke er tid til at sige stop, siger Sterup til Berlingske.

Sterups afgang kommer i kølvandet på, at også den forhenværende konservative formand, Lars Barfoed, har meldt sig ud af partiet og ind hos Moderaterne.

Også den tidligere konservative minister Jakob Axel Nielsen udtaler hård kritik af de konservatives linje. Det sker i et interview i Berlingske, hvor han desuden kommer med et bud på en ny formand: Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør og tidligere socialminister.

Mens rebelske vælgerforeningsformænd ikke må 'udstille ævl og kævl i medierne', så er det en helt anden sag, når loyale folketingsmedlemmer gør det Mens rebelske vælgerforeningsformænd ikke må 'udstille ævl og kævl i medierne', så er det en helt anden sag, når loyale folketingsmedlemmer gør det.

Pape 2.0

Og så er der sagen om partiets omstridte medlem af EU-Parlamentet, Pernille Weiss, der bliver ved med at spøge.

For hvor ledelsen vil have hende ud på grund af elendigt arbejdsmiljø på hendes kontor i Bruxelles, støtter en række konservative i baglandet hende i at blive.

Konflikten om Pernille Weiss skal drøftes på partiets landsråd, hvor det bliver besluttet, hvem der bliver partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget næste år.

De konservatives forretningsudvalg har selv indstillet folketingsmedlem Niels Flemming Hansen som partiets spidskandidat.

Fra den konservative top har det lydt, at de selv ser frem til landsrådet, hvor en form for 'Pape 2.0' skal lanceres.

Partiets nye fortælling og redningsplan skal få partiet til at rejse sig fra asken og dets elendige placering i meningsmålingerne, der i øjeblikket ligger under 5 procent.

Søren Pape Poulsen sammen med partisekretær Søren Vandsø. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Pape-støtte: Sympatisk mand

Flere kritiske røster melder sig nu på banen i det konservative bagland.

Ekstra Bladet har ringet rundt til en række formænd for de konservative vælgerforeninger fordelt over hele landet.

I alt kom vi igennem til 14, hvoraf 3 slet ikke vil udtale sig. 9 bakker op om Søren Pape Poulsen, hvoraf 2 er kritiske over for partiets generalsekretær, Søren Vandsø, som de mener har hovedansvaret for valgnederlaget.

To retter en samlet og hård kritik af såvel Søren Pape Poulsen som Søren Vandsø - begge skal skiftes ud. Af frygt for repressalier i partiet ønsker kritikerne ikke at stå frem, men som en af dem siger:

- Vi skal have ryddet op. Jeg tror, at de bliver nødt til at gå sammen.

Det er især valgnederlaget, der stadig spøger, og så det faktum, at meningsmålingerne ikke har ændret sig siden valget.

Rar og konservativ

De fleste af de lokalformænd, Ekstra Bladet har talt med, vil være anonyme. Det gælder også flere af de positive stemmer, der dermed misser muligheden for offentligt at pege på formandens fortræffeligheder.

Blandt de få, der står frem, er Ole Agger Hansen, der er formand for Brønderslev vælgerforening. På spørgsmålet, om det er den rigtige, der er formand, svarer han:

- Det holder jeg stadig på, at det er. Jeg har altid opfattet ham som en sympatisk mand, der gør det bedste, han kan. Nogle af de ting, som han har været ude for, synes jeg har været uforskyldt, eksempelvis hetzen mod ham ved sidste valg, som var urimelig, siger han.

- Søren er vedholdende, han er en rar mand, og han er konservativ. Hvis han har lidt fred og ro til at passe sine sager, tror jeg sagtens, at han kan give partiet fremdrift igen.

Ordfører: Derfor er Pape 'simply the best'

De konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, skærer igennem al kritik af sin partiformand. Søren Pape er den bedste formand, hun har haft i sin tid i Folketinget, siger hun.

Hun har så heller ikke haft andre, men alligevel.

- Hvorfor er Søren Pape ’simply the best’ som formand?

- Jeg har sammen med resten af folketingsgruppen fuldstændig tillid til Søren, og at han kan være med til at genrejse Det Konservative Folkeparti, siger hun.

- Både i sin tid som justitsminister og som partiformand har han haft et tydeligt værdisæt som menneske, og jeg synes, at de målinger, der var af man som minister, viser, at han generelt nyder stor opbakning hos danskerne.

- Er han en af de helt store figurer i partiets historie?

- Jamen det giver ikke nogen mening, at jeg skal rangere Søren i forhold til alle mulige andre konservative koryfæer. Jeg synes, at Søren er meget, meget dygtig til at formidle konservativ politik. Han er den suverænt bedste partiformand, jeg har haft, så længe jeg har siddet i Folketinget, siger hun.