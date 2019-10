Kristen komet kronet

Den blot 26-årige politiker Isabella Arendt kan nu formelt kalde sig ny landsformand for Kristendemokraterne.

Hun er søndag blevet valgt uden modkandidat på partiets landsmøde og erstatter Stig Grenov.

Lørdag holdt Isabella Arendt, 26, som fungerende formand den indledende tale på landsmødet. Her ærgrede hun sig over, at partiet ved folketingsvalget igen ikke fik stemmer nok til at komme ind. Partiet har ikke haft mandater i Folketinget siden 2005.

- Vi kæmpede, men det var ikke nok. Vi manglede under 200 stemmer og troede hele aftenen, at vi var kommet ind. Bittert, lød det ifølge Ritzau fra Arendt.

Den unge kvindelige politiker strøg direkte ind på danskernes nethinder i valgkampen, da hun tog over i de live-transmitterede debatter fra Stig Grenov og var som bekendt tæt på at hive sit parti over spærregrænsen.

Dog uden held.

- Men vi gik frem, og det er det, der står tilbage. Vi gik frem ved valgene i 2017 og i 2019. Og fortsætter vi sådan her, så går vi markant frem ved kommunalvalget 2021, sagde Isabella Arendt på landsmødet lørdag.

Ved Folketingsvalget fik partiet 1,7 procent af stemmerne, hvilket var mere end en fordobling sammenlignet med valget i 2015. Og en klar forbedring af målingerne ind til det punkt af valgkampen, hvor Arendt tog over.

Se også: Partiformand fyrer sig selv