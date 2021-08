Kristian Hegaard stopper i politik: 'Jeg har udvist grænseoverskridende adfærd'

I et Facebook-opslag undskylder han med, at han var 'fuld'

Kristian Hegaard fra Det Radikale Venstre stopper i politik, efter han har udvist grænseoverskridende adfærd til en fest.

Det fortæller han i et opslag på Facebook.

'Jeg har overtrådt de værdier, jeg selv står for. Derfor mener jeg ikke, jeg med troværdighed kan fortsætte i politik for nu og takker derfor af.,' skriver han i opslaget.

'Jeg var fuld'

I opslaget uddyber han, at han var 'fuld' og han 'intet husker', samt den grænseoverskridende adfærd kom til udtryk i form af berøring ved mindst to begivenheder.

'Det kommer efter, at jeg for nogle måneder siden havde en samtale med Sofie Carsten Nielsen, fordi hun af Radikale Venstres kontaktinstans var blevet gjort opmærksom på, at jeg i radikal sammenhæng til en fest havde overtrådt en grænse hos en radikal med en berøring.'

Han forklarer videre, at han ikke kan huske handlingerne, og ved flere fester har haft 'sorte huller i hukommelsen.'

Den 30-årige Hegaard er uddannet i jura og blev valgt ind i Folketinget i 2019.

I Folketinget har han været næstformand for Retsudvalget, mens han desuden har været medlem af epidemi- og forsvarsudvalget.

Han besad desuden flere ordførerskaber.

BLÅ BOG: Kristian Hegaard 30-årige Kristian Hegaard har været folkevalgt i 11 år. Nu trækker han sig fra politik. Kristian Hegaard fra Det Radikale Venstre udtræder af Folketinget, efter han har udvist grænseoverskridende adfærd til en fest. Få et overblik over Hegaards karriere: * Navn: Kristian Würtz Hegaard * Alder: 30 år * Uddannelse: Cand.jur., Københavns Universitet, 2010-2019. * Født: 18. januar 1991 på Frederiksberg, søn af økonom Mikael Hegaard og lektor og jordemoder Hanne Hegaard. * Medlem af byrådet i Fredensborg Kommune fra 2010. * Kandidat for Radikale Venstre i Fredensborgkredsen fra 2013. * Kandidat for Radikale Venstre i Frederikssundkredsen fra 2016. * Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds (stedfortræder for Martin Lidegaard), 18. april 2017–1. juli 2017. * Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds fra 5. juni 2019. * Næstformand for Retsudvalget fra 2019. Vis mere Vis mindre

