Kristian Jensen bryder tavsheden

2019 blev i den grad et livsændrende år for Venstre-profilen Kristian Jensen, og det sætter han nu ord på i et Facebook-opslag.

'Der er sket mere for mig i 2019, end et Facebook opslag kan rumme. Det har været et år med de mest utrolige kolbøtter i mit liv', skriver han.

Siden sommer er han trådt tilbage som Venstres næstformand og har truffet beslutningen om at lade sig skille fra sin kone gennem 21 år for i stedet at være sammen med sangerinde Pernille Rosendahl.

Det var Kristian Jensen, der besluttede at slutte forholdet til sin hustru, Trine Overmark Jensen.

- Jeg har fået stærke følelser for Pernille, og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Derfor er det min beslutning, at vi skal skilles, sagde han til B.T.

Siden det i starten af december kom frem, at de to nu danner par, har der været stille om forholdet fra begge parter. Indtil nu.

De store omvæltninger ser ud til at have bragt politikeren en smule ud af balance.

'Men så kan jeg forhåbentlig bruge mine mange års erfaring fra gymnastik til at lande rigtigt på benene igen', skriver Kristian Jensen i facebookopslaget.

Kristian Jensen har tre børn fra sit tidligere forhold, og Pernille Rosendahl har en søn med musiker Johan Wohlert.