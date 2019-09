Kristian Jensen: Debatten om og med Lars Løkke er et lukket kapitel

Lars Løkke Rasmussen udtalte søndag aften, at det igennem længere tid har været hans plan, at Jakob Ellemann-Jensen skulle overtage formandsposten

Søndag aften tog Lars Løkke Rasmussen bladet fra munden i interviews med TV2 og DR. Her fortalte den tidligere Venstre-formand om en turbulent tid, som blev enden på hans tid som formand og statsministerkandidat for Venstre.

Mandag morgen har TV MIDTVEST talt med sagens absolutte modstykke, Kristian Jensen. Den tidligere næstformand er ikke imponeret over de svar, Lars Løkke Rasmussen gav i de to interviews.

- Debatten om og med Lars Løkke Rasmussen er for mig et lukket kapitel. For mig og Venstre handler det nu om at kigge fremad, siger Kristian Jensen.

Her langer Løkke ud efter Kristian Jensen i tv-interview

I de to interviews fortalte Lars Løkke Rasmussen, at han igennem længere tid har kørt Jakob Ellemann-Jensen i stilling som sin efterfølger, ligesom han har udnævnt sine ministre på grund af deres kompetencer, men at Kristian Jensen i kraft af sin stilling som Venstres næstformand, har haft en særstatus, hvad ministerierne angik.

Begge dele afviser Kristian Jensen at forholde sig til eller kommentere, da TV MIDTVEST taler med ham mandag morgen.

Aldrig delt formandskab

Gennem de seneste mange uger har det slået gnister mellem de to nu tidligere topmænd i Venstre. For begge endte det med, at de måtte trække sig.

Efter formandsopgøret i 2014 var der ellers lagt op til, at de to politikere skulle stå sammen og lede Venstre i et delt formandskab.

Qvortrup: En sviner til Jensen

Men sådan har det aldrig reelt været, udtaler Lars Løkke Rasmussen til TV2 søndag aften.

- Der voksede en myte frem om, hvad der blev aftalt mellem os, og jeg kan bare sige, at vi aldrig har haft et delt formandskab. I Venstre har vi én høvding ad gangen, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Fremtiden afgøres nu

Mens både Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussens tid i toppen for Venstre er slut, skal partiet nu finde fodfæste.

Tiden, hvor Kristian Jensen måtte beklage efter udtalelser til Berlingske, hvor Venstre i Region Midtjylland på et møde på Pårup Kro blev enige om, at partiets top skulle skiftes ud, og hvor både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen afviste at gøre det, skal høre en afsluttet fortid til i Venstre.

Løkke om nyt parti: Holder øje med Ellemann

Partiet skal videre, og det sker først og fremmest i den kommende uge.

Midt på ugen kommer formandskandidaten, Jakob Ellemann-Jensen, og to kandidater til næstformandsposten, Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby, til landsdelen for at mødes med partiets bagland. Og lørdag venter det landsmøde, der vil afgøre, hvem der i fremtiden skal være Venstres ansigt nummer et udadtil.