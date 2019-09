Kristian Jensen får ingen poster i Venstre

Kristian Jensen siger, at han selv har bedt om at få en fri rolle, men faktum er, at han ingen poster får

Den tidligere næstformand i Venstre Kristian Jensen får ingen ordførerskaber i Venstre.

Han skal i stedet have 'en fri rolle', fortæller han torsdag formiddag efter et gruppemøde i Venstre på Christiansborg. For eksempel skal han bistå Venstres klimaordfører, når der skal forhandles om en klimalov, oplyser Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Kristian Jensen har ikke ønsket nogen politiske ordførerskaber, men en mere fri rolle. Det giver mig mulighed for at bruge en vigtig og vægtig brik til at give forhandlinger tyngde. De første her er klimaforhandlingerne.

Før Jakob Ellemann-Jensen talte til de fremmødte journalister, sagde Kristian Jensen selv:

- Jeg synes, det er en spændende rolle, jeg har fået, og så kan ordførerne passe deres områder, siger Kristian Jensen.

Selv siger Kristian Jensen, at han har 'behov for en pause'. Han understreger, at det er hans eget valg og siger, at han ikke ser noget problem i, at han på et senere tidspunkt kan få ordførerskaber igen.

- Jeg synes det er dejligt at få en periode, hvor min kalender ikke er helt så fyldt. Jeg vil stadig levere en fuld arbejdsindsats på Christiansborg, men ikke med en helt så travl kalender som de senere år, hvor jeg har haft to tunge ministerposter, siger Kristian Jensen.

Her er Løkkes nye rolle i Venstre

Han peger desuden på, at ordførerskaberne er fordelt, så hvis han skulle have et ordførerskab, så skulle man lave konstitueringen om.

- Jeg har bedt om at få luft. Jeg har ingen interesse i at sidde i et tungt ordførerskab, hvor jeg skal sidde i udvalg ugentligt.

- Det er aftalt, at jeg skal have en fri rolle. En libero, der kan være der, hvor noget skal løses, siger Kristian Jensen.

Martin Geertsen er udpeget til ny sundhedsordfører i Venstres folketingsgruppe. Det skriver han på Twitter.

Han erstatter Sophie Løhde, der tidligere på ugen blev udpeget til politisk ordfører.

