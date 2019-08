Kristian Jensen: Godt med afklaring

Balladen i Venstre har de seneste uger fået selv den vildeste western-film til at blegne.

Senest har Lars Løkke Rasmussen fortalt, at vil have fremrykket partiets landsmøde for at få afklaring om formandskabet og den politiske linje.

Og det bakker Kristian Jensen op om.

- Jeg synes, det er godt at få en afklaring, inden Folketinget åbner. Derudover har jeg ingen kommentarer, siger han til TV2.

Venstres næstformands melding kommer i kølvandet på samme besked fra Jakob Ellemann, der igen og igen blevet nævnt som mulig afløser for Lars Løkke Rasmussen

- Jeg har tænkt mig at stemme på Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre, siger Ellemann-Jensen ifølge Ritzau og svarer 'nej' til spørgsmålet om, hvorvidt han vil udfordre Løkke.

Ellemann afviser også umiddelbart at udfordre Kristian Jensen som næstformand og svarer bekræftende på, at han vil bakke op om Jensen, hvis han genopstiller.

Intern mail: Venstre-formænd og Løkke i krig

Jakob Ellemann mener derudover, at det er klogt af Lars Løkke Rasmussen at bede hovedbestyrelsen om at fremrykke landsmødet, som efter planen skal afholdes d. 16. - 17. november.

- Det er klogt at bede hovedbestyrelsen om at fremrykke landsmødet. En situation, hvor vi diskuterer personer i stedet for at diskutere politik, det er ikke holdbart, siger Ellemann-Jensen.

Det hele startede med et kontroversielt interview i Berlingske, hvor Kristian Jensen har undsagt formand Lars Løkke Rasmussens drøm om en SV-regering.

SV-tanken kom Løkke med under den seneste valgkamp, og han sagde sågar, at det var førsteprioriteten. En drøm, der fortsat lever, forsikrede Lars Løkke på Venstres sommergruppemøde.

Efterfølgende eksploderede fløjkrigen i Venstre med Lars Løkkes støtter på den ene side og Kristian Jensens støtter på den anden side.