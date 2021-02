Kristian Thulesen Dahl afhørt af Bagmandspolitiet

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har for nyligt været afhørt af Bagmandspolitiet i sagen om misbrug af EU-midler, erfarer Ekstra Bladet

Bagmandspolitiet har afhørt formanden for Dansk Folkeparti - Kristian Thulesen Dahl - i sagen om misbrug af EU-midler.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Afhøringen af partiformanden fandt sted i 2021 og handlede blandt andet om aftaler mellem den europæiske partialliance Meld og Dansk Folkeparti i forbindelse med støtte til DF's sommergruppemøder i 2014 og 2015, erfarer Ekstra Bladet.

DF-formanden afviser at kommentere afhøringen, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde partiformanden svært ved at huske detaljer under afhøringen.

EU-bombe under Tulle: DF lavede falske hotel-kontrakter

Skaarup også afhørt

Gruppeformand Peter Skaarup (DF) har også - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - for nyligt været afhørt af Søik, bedre kendt som Bagmandspolitiet.

Også her handlede det om EU-relevans på Dansk Folkepartis sommergruppemøder, som fik 200.000 kr. i støtte fra EU, erfarer Ekstra Bladet. Peter Skaarup har heller ikke ønsket at kommentere afhøringen.

DF-skandalen handler om, at tidligere medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) er anklaget for misbrug af EU-midler. Han er i dag medlem af Folketinget og næstformand i DF.

Messerschmidts skandalefond: Falsk regning på 465.625 kroner

14 afhøringer

Søik har indtil videre gennemført 14 afhøringer i Danmark og i udlandet. Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) på et samråd torsdag.

- Der er tale om en sag, der er under efterforskning af Søik. Så der er også nogle klare begrænsninger for, hvad jeg kan oplyse om sagen, siger justitsministeren.

- Søik har oplyst, at efterforskningen forventes at være afsluttet i første halvdel af 2021, fortæller Nick Hækkerup.

Messerschmidt meldt til politiet

Det var i august 2016, at Messerschmidt blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld - henholdsvis en alliance af partier i EU og en fond.

Meld & Feld Den europæiske partialliance Meld og den tilhørende fond Feld blev i 2015 tvangsopløst på grund af misbrug af EU-midler. Daværende EU-politiker Morten Messerschmidt (DF) var formand, og partifællen Anders Vistisen var kasserer i Meld. Ifølge EU's antisvindelkontor har medlemmerne begået bedrag for at opnå uretmæssig vinding til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser. Vis mere Luk

Det er Folketingets retsudvalg, som på vegne af løsgænger Jens Rohde har bedt justitsministeren give en status i sagen. Rohde er også tidligere europaparlamentariker. Han mener, at sagen burde være afsluttet allerede.

- Uanset hvad man mener om Meld og Feld, og hvad der er foregået, og uanset hvilket personligt politisk forhold man kunne have til Morten Messerschmidt, må retssikkerheden også gælde for Loke såvel som for Thor, siger Rohde.

- Jeg synes, der er rimelig grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om det yder en person retssikkerhed, at en sag skal tage seks år, som tilfældet næsten er i skrivende stund, siger Jens Rohde.

En række partier har kritiseret den lange sagsbehandlingstid. Man kan 'ikke have en mand hængende i limbo i så lang tid,' har Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, eksempelvis udtalt.