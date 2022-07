Kristian Thulesen Dahl skodder Støjberg for havnejob

I ugevis har der været spekuleret i, om Dansk Folkeparti tidligere formand Kristian Thulesen Dahl ville gå sammen med Inger Støjberg i Danmarksdemokraterne. Men det er endt anderledes.

Efter et langt liv i politik bliver han nemlig direktør for Port of Aalborg, der er ejet af Aalborg Kommune og er selskabet bag havnen i Aalborg. Thulesen Dahl tiltræder 1. august. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

- Mit ønske om at forlade dansk politik er vokset de senere år. Jeg har prøvet rigtig meget i politik, og nu vil jeg gerne bruge mine kompetencer i erhvervslivet, skriver Kristian Thulesen Dahl i meddelelsen.

Erstatter skandaledirektør

Jobbet som direktør er ledigt efter Port of Aalborgs direktør gennem en årrække Claus Holstein tidligere i år sagde, at han ønskede at stoppe.

Det skete afsløringer i medierne af, hvordan penge fra havnen blev kanaliseret over til ishockeyholdet Aalborg Pirates. Noget eksperter over for BT kaldte grænsende til ulovligt og langt ud over, hvad kommunale penge må gå til. Det kom også frem, at Claus Holstein havde taget ulovlig lån i egen virksomhed.

Da han meldte sin afgang sagde han selv og Port of Aalborg, at de to ting intet havde at gøre med hinanden.

Bestyrelsesformand i Port of Aalborg, Lasse Frimand Jensen, siger til Ekstra Bladet, at han ikke vil oplyse om den løn, Kristian Thulesen Dahl kan se frem til. BT har dog tidligere skrevet, at forgængeren fik 1,7 millioner kroner om året.

Blodig borgerkrig

Kristian Thulesen Dahl var med til at stifte Dansk Folkeparti i 1995 og overtog formandsposten efter Pia Kjærsgaard. Men oven på flere valgnederlag gik han af stærkt presset af kræfter i partiet, der ønskede ham af posten.

Siden da har partiet været præget af grumme personkonflikter, kiv og mere eller mindre offentlige skænderier. Under Folkemødet meddelte han, at han ikke genopstillede for partiet. Og onsdag aften meddelte han så, at han havde meldt sig helt ud af partiet.

- Den sidste tid har jeg derfor hver eneste dag tænkt, at der måtte være en vej ud af problemerne. At der i partiet pludselig ville komme den eftertanke, der ville skabe mulighed for, at det kunne blive godt igen. Realiteten er, at det ikke sker, skrev han her.

Dansen med Støjberg

Den lange dans ud af partiet skabte voldsomme spekulationer om, hvorvidt Kristian Thulesen Dahl ville gå ind i Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne.

De to har længe kørt et politisk parløb. Ikke mindst siden, at hun forlod Venstre. Først var håbet, at hun ville melde sig ind i Dansk Folkeparti under Kristian Thulesen Dahl.

I den seneste tid er spekulationen dog vendt om til, at Kristian Thulesen Dahl ville gå ind i Inger Støjbergs parti med den erfaring han har.

Sådan sagde Inger Støjberg, da hun på Folkemødet blev forholdt den rygtede flirt med DF's eksformand.

Drømmejob

I stedet er det dog blevet til et farvel til politik. Og som det er sagt så mange gange før, så var det jobbet det trak, spørger man Kristian Thulesen Dahl.

- Direktørstillingen hos Port of Aalborg er en ønskestilling for mig, da jeg her sammen med dygtige og kompetente medarbejdere kan arbejde med at skabe vækst og nye arbejdspladser.

- Jeg er utrolig glad for, at jeg har fået denne mulighed og dermed den fremtid, der nu tegner sig for mig.

