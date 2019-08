Kritik af Mettes spin-plan vokser: Hun er høj i hatten

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra Mette Frederiksen til kritikken af hendes spin-plan. Socialdemokratiet har imidlertid sendt politisk ordfører Jesper Petersen på banen. Han forsvarer sin chefs ønske.

– Jeg synes, Jens Rohde og andre burde slå koldt vand i blodet. Jeg kan ikke se, hvorfor han eller andre ville have et ønske om at forhindre ministrene i at føre deres politik ud i livet, siger Jesper Petersen.

– Men der er jo ikke nogen demokratisk kontrol med de her ansættelser. Og det er et nybrud med vores forvaltningstradition. Er du ikke enig i, at der bør være klare regler?

– Jeg har svært ved at følge den kritik. Det er ikke anderledes end tidligere. Martin Rossen er ansat som særlig rådgiver - det er ikke nyt. Det at have et politisk sekretariat sker som embedsmandsstillinger. Det er ikke nyt. Det er bare nyt, at det er et tværfagligt sekretariat med politikudvikling i Statsministeriet. Og det er inden for de regler og retningslinjer, der allerede er.

– Men det er jo nyt, at man sætter en særlig rådgiver til at lede et sådant sekretariat, hvilket er imod spindoktorbetænkningen...

– Mig bekendt er det ikke endeligt afklaret, præcist hvordan organiseringen skal være i Statsministeriet. Men det er faktisk forudsat i den betænkning, du nævner, at særlige rådgivere kan have fagligt ansvar ift. ministersekretariater eller stabsfunktioner, som sker efter nærmere aftale med departementschefen, siger Jesper Petersen, som understreger, at Socialdemokratiet intet har imod de radikales ønske om en drøftelse af sagen i Folketinget.