Kritik af minister: Langsom hjælp til coronahelte

Aftale sikrer, at coronahelte undgår skattesmæk ved overarbejde, når partneren er pensionist, men ministeren får nu kritik for manglende oplysning og langsom sagsbehandling

Ganske få pensionister har indberettet coronaheltes overarbejde, så de undgår skattesmæk. Og det giver kritik af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Regeringen indgik i februar en aftale med støttepartierne, Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som sikrer, at coronaheltes overarbejde - på grund af pandemien - ikke modregnes i partnerens folke-, senior eller førtidspension.

Ved den seneste opgørelse af viser dog, at der er medio august kun var 91 indberetninger fra 85 personer, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Og det skyldes alt for dårlig oplysning af målgruppen - pensionisterne, mener foreningen TAAGF - Total Afskaffelse Af Gensidig Forsørgerpligt.

- Det er åbenlyst, at det mangelfulde oplysningsarbejde fra Udbetaling Danmark gør, at mange først vil indberette i forbindelse med modtagelsen af efterreguleringen 2020.

- Vi forventer flere indberetter til ordningen, fordi de nu har modtaget information, siger Jacob Nielsen, talsmand for TAAGF.

Skattesmæk på 70 procent

Førtidspensionen reguleres efter, hvor meget en samlever tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., samleveren tjener ekstra.

Derfor endte familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tog ekstra coronavagter, fordi de også selv betalte indkomstskat.

En af dem, der fik økonomisk pisk, var Lars Hansen. Han har er en af dem, som har indberettet konens arbejde på plejehjemmet. Han har dog intet fået ud af det endnu, fordi sagsbehandlingen går langsomt.

- Jeg syntes det er for dårligt, fordi når de skal have penge, så trækker de dem med det samme. Også selv om det er december, siger Lars Hansen.

- Jeg er meget utilfreds. De regner os ikke for noget for noget, siger han.

Lars Hansens krop er færdig efter mere end 30 års arbejde som rejsemontør. Derfor får han førtidspension, men den bliver mindre, når konen arbejdede ekstra på plejehjemmet. Foto: Anders Brohus

Ministeren afviser

Det billede går igen hos mange medlemmer hos TAAGF.

- Borgere der har indberettet rettidigt til ordningen oplever manglende efterregulering og tilbagebetaling uden at kunne få oplyst deadline af Udbetaling Danmark, siger Jacob Nielsen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mener modsat, at Udbetaling Danmark har 'gjort en stor indsats'.

'Der er skrevet ud til samtlige godt en million pensionister i forbindelse med efterreguleringen af folke-, førtids- og seniorpension. Derudover har man kunne læse om ordningen på forsiden af borger.dk', siger Peter Hummelgaard.

'Udbetaling Danmark har også orienteret omkring 50 forskellige organisationer om ordningen ad to omgange for få dem til at hjælpe med at udbrede kendskabet til ordningen, ligesom de har orienteret kommunerne om ordningen', fortæller ministeren.

Skulle hjælpe 15.000 familier

Da aftalen blev indgået var det forventet, at det ville koste omkring 60 millioner kroner, og den kom i kølvandet på Ekstra Bladets historier om førtidspensionister, der bliver modregnet, når deres partner knokler i coronafrontlinjen.

Den nye aftale gælder alle typer mer- og overarbejde, der kan tilskrives corona, fra marts 2020 og frem til og med december 2021.

Aftalen er ikke afgrænset til specifikke brancher eller jobfunktioner. Deltidsansatte, som knokler ekstra, kan derfor også undgå modregning.

Med aftalen undgår op mod 15.000 familier at blive modregnet for at corona-knokle, lød forventningen i februar. Men nu har der kun været 91 indberetninger.

Vil droppe modregning

Regeringen har nu foreslået, at modregningen af en ægtefælles lønindkomst helt sløjfes.

'Hele spørgsmålet om modregning har været meget diskuteret bl.a. på baggrund af Ekstra Bladets fokus på emnet, og derfor har regeringen foreslået, at social pension skal udbetales uafhængig af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst, siger Peter Hummelgaard.

'Vi ønsker med forslaget at gøre op med de regler, der står i vejen for personer, der både kan og vil arbejde. Vi har brug for alle – ikke mindst nu, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft', fortæller ministeren.