Kritik: Prehns kompas er helt i stykker

Det er problematisk, at Rasmus Prehn har brugt ministeriets kreditkort på at bespise journalister, mener Ole Birk Olesen

Det er et problem, at den tidligere udviklingsminister Rasmus Prehn (S) har flottet sig stribevis af gange med statens kreditkort.

Sådan lyder det fra tidligere transportminister og nuværende medlem af Folketinget Ole Birk Olesen (LA).

- Rasmus Prehns kompas i forhold til, hvad der er private udgifter og offentlige udgifter, er tydeligvis helt i stykker. Han tror igen og igen, at hans private byture er noget, som skatteyderne skal blandes ind i, og så bruger han et kreditkort fra ministeriet, hvorefter ministeriet så fortæller ham, at det burde han selv have betalt, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Det er godt nok pinligt - at ministeren hele tiden skal have at vide af sine embedsmænd, at det må han altså ikke.

Kritikken kommer, efter Ekstra Bladet onsdag har afsløret nye tilfælde af misbrug af Eurocard - i dette tilfælde fra Prehns tid som udviklingsminister.

- Rasmus Prehn er ministeriets chef, så længe han er minister. En chef skal gå foran med et godt eksempel for sine ansatte, i stedet for at de ansatte hele tiden skal fortælle chefen om reglerne. Det virker som om, Rasmus Prehn ikke har forstået det, selvom det burde sidde på rygraden af ham, siger Ole Birk Olesen med henvisning til Rasmus Prehns forklaring om, at han 'ikke følte', at han blev advaret om, at praksissen med at betale tilbage for private indkøb var imod reglerne.

- Man kan frygte, hvad han ellers render og laver, når han ikke engang kan finde ud af at bruge sine egne penge på sine byture, siger Ole Birk Olesen.

Professor: Forkert brug af kort

Prehns brug af kreditkortet til privat brug er tidligere blevet kritiseret i Ekstra Bladet af professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Sten Bønsing.

- Det er en forkert brug af kreditkortet. Der er ikke mulighed for, at man kan lægge ud for private indkøb; heller ikke, hvis man refunderer det efterfølgende, siger Sten Bønsing.

- Der er ikke mulighed for, at man giver en omgang øl på et værtshus og så betaler selv efterfølgende. Det er ikke meningen, at det offentlige skal agere bank eller kassekredit for offentligt ansatte - heller ikke ministre. Man må selv til lommerne.

Prehn: - Jeg er ked af det

Det var en serie af beklagelige fejl, da Rasmus Prehn også som udviklingsminister måtte betale tilbage for restaurantbesøg. Men han var i god tro. Det bedyrer ministeren i et længere interview med Ekstra Bladet.

- Når du står på Sørens Værtshus og skal betale en regning. Hvordan kan du så tænke: Det her er i tjenesten?

- Ja, altså det er konkret. Jeg står der, falder i snak med nogle journalister, som vælger at give mig en øl. Og så tænker jeg, at så kan jeg også give en øl tilbage. Og så er det dagen efter, jeg tænker: Ej, det er simpelthen for fjollet. Altså, det betaler jeg selv. Men lige da jeg stod der, så tænkte jeg, at det kunne jeg godt.

- Hvad tid på døgnet var det bilag?

- Altså, det kan jeg ikke huske. Jeg tænker ikke, det var specielt sent. Jeg tænker, det var en eftermiddag eller noget i den stil. Men det skulle jeg selvfølgelig aldrig have gjort. Det er jeg ærgerlig over. Men jeg tænker; de kan formentlig få deres udgift dækket, så gør jeg det også.

Blast from the past

- Jeg kunne godt lige tænke mig at læse noget op for dig: ’Det her virker som en minister, der har dårlig samvittighed, og som forsøger at gøre sagen til en bagatel' (...) Ved du, hvem der har sagt det?

- Det har jeg selv sagt tilbage i sagen om Lars Løkke. Og der er den væsentlige forskel, at hvor jeg i tvivlstilfælde selv møder ind og siger: Jeg er kommet i tvivl, jeg betaler selv, så var der tale om i den her situation, at der først blev betalt noget tilbage, efter det havde været i pressens søgelys. Det er en væsensforskel.

- Så Prehn er ren, men Løkke ..?

- Ej, men jeg kan godt se, at det ser da tosset ud. Og jeg synes, der er den væsentlige forskel, at jeg selvangiver den her fejl. Jeg betaler tilbage, inden det kommer i pressens søgelys.

- Men det der citat har ikke stået og blinket, da du stod i baren med kortet og betalte i første omgang?

- Jeg har tænkt over, at jeg skulle være ekstra opmærksom på at passe de regler, der er. Derfor har jeg også siddet med ministerhåndbogen og set, hvad man kan. Da der netop var tale om, at jeg sådan set på en aften, hvor jeg som udgangspunkt havde fri står og bruger tid på at svare på spørgsmål og i og for sig lader mig interviewe og tale til baggrund. Og da så den pågældende journalist, og den kreds der er omkring ham, har givet mig en øl, så giver jeg en øl tilbage. Det var selvfølgelig dumt.

- Er du en pamper?

- Ej, det synes jeg vil være helt forkert at sige. Men jeg kan godt forstå, at nogen får det billede. Derfor har jeg også sagt, at vi laver en helt anden praksis fremadrettet. For jeg har slet ikke lyst tilt have det prædikat. Så jeg må stramme op. Jeg må undskylde.

Renten var negativ

- Men prøv lige at forklare mig igen. Hvorfor er det, du ikke stopper dig selv efter de første gange, du har betalt tilbage? Hvorfor får det lov til at gentage sig?

- Fordi jeg oplevede det som en legal procedure. Jeg tænkte, at så længe jeg betaler tilbage, kan der vel ikke være nogen ko på isen. Og på pågældende tidspunkt har der vel nærmest været negativ rente. Så det at man har gjort det her …

- Så var det okay, at staten var kassekredit?

- Nej, for det kan jeg jo høre på Bønsing, at det ikke er. Men jeg følte ikke, at der var nogen, der kom og sagde, at det er en praksis, du ikke må bruge.

- Men skal det være sådan, at der skal være barnepigefunktion på, at nogen skal gå at sige: Det må du ikke, det må du ikke? Skal man ikke trods alt tænke sig ekstra godt om som minister?

- Selvfølgelig skal man det. Derfor er jeg også er ærgerlig over og ked af det at blive bragt i den her situation. Men jeg vil gerne minde om, at når man ser på, hvad man skriver under på, når man får udleveret kortet, så står det altså ikke særlig tydeligt, at man ikke kan korrigere en fejl, man har lavet.

- Men der står jo heller ikke, at man må bruge kortet på private beløb. Der står jo det modsatte?

- Ja, der står i hvert fald, at det er til tjenesteformål. Når der så står i ministerbetjeningshåndbogen, at man kan betale for repræsentation ifm. interview, så får man jo indtrykket af, at det er noget, man kan. Og derfor har jeg gjort det. Men da det så var lidt kontroversielt med øl, så sagde jeg: Ej, det betaler jeg tilbage.