Kritikken fortsætter: Der er ikke lang tid til mandag

SF undrer sig over, at regeringen ikke har givet en klar melding om en forlængelse af corona-restriktionerne

Mens tiden nærmer sig, hvor de nuværende corona-restriktioner udløber, så fortsætter kritikken mod Mette Frederiksens (S) regering.

Støttepartiet SF stiller sig uforstående over for, at regeringen endnu ikke har meldt klart ud om en forlængelse af restriktionerne, der udløber fra på mandag.

- Jeg undrer mig over, at der ikke er kommet noget på banen endnu, og at der ikke er nogen, der begynder at tale om, hvad der skal ske fra på mandag, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, til Ekstra Bladet.

Hun fortsætter:

- Der er ikke lang tid til på mandag, og hvis man skal fortsætte med restriktionerne, så tror jeg, at folk snart har brug for at få det at vide. Også selvom statsministeren mere eller mindre har sagt, at det skal man forvente, så er der brug for nogle meldinger.

I et interview med TV2 søndag udtalte Mette Frederiksen, at det ikke er 'særlig sandsynligt', at 'hverken alle restriktioner eller en del af restriktionerne' vil blive ophævet 17. januar.

Kirsten Normann Andersen. Foto: Philip Davali

Ikke fair

Også et andet støtteparti, Enhedslisten, har kritiseret regeringens manglende udmelding om restriktionerne.

- Jeg synes simpelthen ikke, at det er fair. Det betyder jo, at man er nødt til at planlægge efter, at restriktionerne udløber på søndag, men samtidig kommer der meldinger om, at de formentlig bliver forlænget, har partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund, udtalt til Ekstra Bladet.

En særlig smitsom britisk virus-variant spreder sig herhjemme, og i det lys anbefaler Hvelplund, at de nuværende restriktioner forlænges.

Plads til forbedring

SF's Kirsten Normann Andersen er inde på det samme.

- Hvis man ikke har bedre styr på test og smitteopsporing, end vi har lige nu, så synes jeg, at det vil være letsindigt at åbne for tidligt op, siger hun og tilføjer:

- Men jeg synes også, at det er rimeligt at diskutere, om der kan være nogle undtagelser. Er der nogle mindre børn, der skal i skole? Eller er der nogle små butikker, der skal have lov at åbne på visse betingelser?

Kirsten Normann Andersen mener desuden, at der nogle steder er plads til forbedring i corona-indsatsen.

- Der er nogle kollektive håndtag, man kan stramme. Der er masser af virksomheder, der er åbne, og mange medarbejdere, der er nære kontakter, men som skal komme på arbejde, hvis de ikke har symptomer. Det er indbegrebet af at gøre smittekæderne meget længere.

- Der er plads til, at vi gør noget mere for at inddæmme smitte, og at vi allesammen kan hjælpe med det, siger hun.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).