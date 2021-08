Kritikken hagler ned over Kofod: 'Skammeligt'

Udenrigsminister Jeppe Kofods håndtering af evakueringerne af lokalt ansatte afghanere har det seneste døgns tid mødt kraftig kritik fra flere politiske profiler.

Regeringen har været nølende, og det betyder måske, at ikke alle lokalt ansatte bliver evakueret i tide, lyder kritikken.

LA og Enhedslisten enige

Det tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted er kommet med den mest markante kritik det seneste døgns tid. På Twitter kalder Dragsted den manglende evakuering af lokalt ansatte for 'skamfuldt ud over alle grænser'.

Et budskab, der blev delt af politisk leder fra Liberal Alliance Alex Vanopslagh, der erklærer sig enig med Dragsted.

Også tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) retter kritik mod de vestlige styrker, herunder Danmark.

Mangler stadig danskere

Mandag morgen fortalte forsvarsminister Trine Bramsen til TV2, at man havde evakueret en håndfuld danskere natten til mandag, men at der stadig var danskere og lokalt ansatte i Afghanistan, som man manglede at få evakueret.

Trine Bramsen kunne ikke garantere, at man får evakueret alle de lokalt ansatte fra den danske ambassade ud af Afghanistan.

