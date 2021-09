Kritikken hagler ned over særligt forslag

Fra flere sider møder regeringens forslag om ekstra skat på aktiegevinster enorm kritik.

Hos Dansk Aktionærforening er der kun hovedrysten til overs:

- Det giver ingen mening. Vækst og flere i arbejde kommer ikke ved at bremse danskernes lyst til at investere. Man burde i stedet gøre det mere attraktivt at investere i og drive socialt bæredygtige virksomheder, som gør en forskel for at få udsatte i arbejde, siger direktør Mikael Bak til Ekstra Bladet og uddyber:

- Man skal tænke over, at det er almindelige menneskers indkomst, hvor der allerede er betalt skat en gang, som man så vælger at investere. Som investor risikerer man samtidig at tabe penge, og derfor mener vi, at skatten skal have et rimeligt niveau.

Konkret betyder forslaget, at beskatningen af aktiegevinster over 56.500 hæves til 45 procent fra de nuværende 42 procent.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikael Bak, Dansk Aktionærforening. Foto: Magnus Møller

Forkert signal

Hvorfor skulle en stigning på tre procent skræmme nye investorer væk?

- Vi er i en tid, hvor vi har fået en masse nye investorer ind. Det svarer jo lidt til at hæve prisen på en pakke cigaretter, hvor man sender et signal om, at man ikke skal ryge, siger direktøren videre.

- I det her tilfælde sender man et signal om, at den indkomst ikke har den samme lødighed som andre indkomster. Vi mener, at det modsatte gør sig gældende – jo flere penge, der kan komme ud i samfundet, jo mere vækst får vi skabt.

'Uspiseligt'

Hos Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er forslaget direkte uspiseligt.

Til Ritzau siger han:

- Det er en skat på iværksætteri. Det er en skat på den grønne omstilling. Det er en skat på de virksomheder, der skal hjælpe os med at forbedre verdens klima. Det er i bedste fald uklogt. Den del er i hvert fald uspiseligt.

En gimmick

På Twitter skriver formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh, at han ikke forventer, at aktieskatten bliver øget i denne omgang.

'Jeg betragter det som en forhandlingstaktisk gimmick, der primært er foreslået til at blive pillet ud som en indrømmelse i forhandlingerne,' skriver han.

Noget, som direktøren i Dansk Aktionærforening er håber.

- Vi håber og tror på, at det ikke bliver til noget. På den lange bane er det godt, at langt flere almindelige danskere er begyndt at investere, og de skal ikke straffes med ekstra skat, når nu er godt gang i de økonomiske hjul, siger Mikael Bak.