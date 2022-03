Kritiserede venne-trick: Nu gør de det selv

Husven fik topjob : Enhedslisten har tidligere undret sig over et særligt venne-trick i Socialdemokratiet og kaldt det mistænkeligt. Nu laver de selv samme nummer

Spol tiden knap tre år tilbage. Socialdemokratiet havde netop sat sig på magten, og nu piblede det ind med tidligere partisoldater i ministeriernes embedsværk.

Derfor var det en noget undrende Rosa Lund, der talte med flere medier om, at selve grundstenen i demokratiet var et neutralt embedsværk

Men selv om Enhedslisten flere gange har langet ud efter Socialdemokraternes evne til altid at finde en tidligere sosser til at varetage den neutrale funktion som pressechef i ministerierne, så har de nu lavet præcis samme trick. Bare i kommunen.

1. marts tiltrådte Simon Nyborg i rollen som pressechef for teknik- og miljøborgmesteren, og han har i en lang årrække været en del af Enhedslistens inderkreds, ligesom han er personlig ven med Pernille Skipper. I næsten ti år har han arbejdet som både strategisk rådgiver og økonomisk rådgiver, men nu skal han altså være neutral embedsmand for Line Barfoed.

Alle regler overholdt

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med teknik- og miljøborgmester Line Barfod , men hun ønsker ikke at tale med os. Vi blev dog lovet, at vi kunne få et interview med sekretariatschef Morten Rixen. Men det kunne pludselig heller ikke lade sig gøre, men vi har fået følgende skriftlige svar:

'Stillingen som pressechef har været slået op i mere end tre uger på bl.a. Kommunikationsforum og Journalistens hjemmeside for at tiltrække flest muligt kvalificerede ansøgere. Forvaltningen modtog 12 ansøgninger og indkaldte to kandidater til samtale.'

Line Barfod og Enhedslisten blev det største parti i København med knap hver fjerde stemme. Foto: Macus Emil Christensen/Ritzau Scanpix.

'Et enigt ansættelsesudvalg pegede på baggrund af en vurdering af de faglige kvalifikationer hos de to kandidater på Simon Nyborg som ny pressechef i Teknik- og Miljøforvaltningen. Alle regler er overholdt, og beslutningen om at ansætte Simon Nyborg er truffet af ansættelsesudvalget og ikke af borgmesteren.'

Demokratiets grundsten

Endhedslistens stærkeste kritiker af disse vennetjenester i embedsværket er Rosa Lund, der blandt andet i et interview med DR kaldte det neutrale embedsværk for hele grundstenen i demokratiet

- For mig er det vigtigt, at vi har et fuldstændig neutralt embedsværk i Danmark. Det skal vi kunne stole på som folketingsmedlemmer. Det er hele grundstenen i vores demokrati. Derfor er det problematisk, hvis der kan sættes spørgsmålstegn ved det, lød kritikken

Derudover kaldte hun det faktum, at syv ud af ni nye presse- eller kommunikationschefer i ministerierne har en politisk tilknytning til de socialdemokratiske ministre for mistænkeligt.

Skippers ven

Simon Nyborg har tidligere arbejdet på Berlingske, men skiftede i 2012 rollen som journalist ud med rollen økonomisk rådgiver i Enhedslisten.

I et interview med Berlingske fra 2016 fortæller han, hvordan det var Pernille Skipper, som han kendte fra deres fælles Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), håndplukket til at blive en af Skippers aller nærmeste medarbejdere.

Det var han i ni år og fem måneder, inden han i 2021 fik jobbet som ansvarlig for politisk kommunikation for Mødrehjælpen.

Rosa Lund: Ikke det samme

Ekstra Bladet har talt med Enhedslistens rets- og udlændingeordfører, der afviser, at der er tale om hykleri. Det her er nemlig ikke det samme som tidligere, da det ifølge Rosa Lund ikke har foregået systematisk.

- Jeg tror, at det fungerer sådan på rådhuset, at borgmesteren ikke er en del af ansættelsesprocessen, og jeg har ikke nogen grund til at tro, at det skulle være anderledes her, bare fordi Line Barfod er borgmester, siger Rosa Lund til Ekstra Bladet.

- Du kan ikke se det hykleriske i, at nu Socialdemokratiet laver den her manøvre, så er det et problem, men når I så selv har mulighed, så gør I det selv?

- Jeg tror faktisk ikke, at borgmesteren har noget at skulle have sagt. Jeg har aldrig selv været på rådhuset, men jeg har ikke nogen grund til at tro, at det ikke er foregået efter bogen.

- De gamle udtalelser, som du henviser til handler om en stribe sager i en stribe ministerier, så der kunne man tale om en tendens. Derfor synes jeg ikke, at det er det samme, siger Rosa Lund til Ekstra Bladet.

- Så du synes ikke det her ser mistænkeligt ud, ligesom tidligere?

- Som jeg sagde før, så har jeg ikke nogen grund til at tro, at det ikke er gået lige efter bogen, siger Rosa Lund til Ekstra Bladet.

- Men du holder stadig fast i, at det er mistænkeligt, da det foregik i ministerierne dengang?

- Det er jo tre år gamle udtalelser, men jeg synes faktisk ikke, at vi har kunne se noget, der tyder på, at jeg fik ret. Men det virker til, at der er blevet strammet op på nogle processer i ministerierne, siger Rosa Lund til Ekstra Bladet.

- Så som udgangspunkt ser du nu ikke noget problem i, at man ansætter gamle venner?

- Jeg stoler på, at den proces, der har været på rådhuset har været lige efter bogen, siger Rosa Lund til Ekstra Bladet.