Morten Østergaard kritiserer Mette Frederiksen for at udskamme etniske minoriteter

De Radikales leder Morten Østergaard kritiserer statsminister Mette Frederiksen for at 'udskamme' etniske minoriteter i corona-krisen. Morten Østergaard kalder det 'trist, når man forfalder til at udskamme særlige befolkningsgrupper, der er særlig hårdt ramt af corona'.

- Vi får ikke bugt med corona ved at give bestemte befolkningsgrupper ansvaret. I krisetider er det altid de mest sårbare, der rammes hårdt. Det er også dem, der udskammes og får ansvaret. Det skal man ikke gøre som statsminister, siger Morten Østergaard.

Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at man må kunne tale åbent om, at der blandt nogle etniske minoriteter er for stor smitte.