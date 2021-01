Kritiserer Mette: - Yderst mærkværdigt

Det er en egenrådig statsminister, der har nægtet at forhandle om en model for erstatning til de danske minkavlere, men i stedet præsenterede en færdig model, de andre partier kun kunne sige ja eller nej til.

Sådan lyder kritikken fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i et opslag på Facebook.

Han er enig i, at minkavlerne skal have erstatning, men prisen på 18,7 milliarder er for dyr, mener formanden.

'Det værste er nok, at med denne model siger man reelt endegyldigt farvel til minkavl som erhverv i Danmark. Vi havde foreslået en langt bedre løsning for de minkavlere, som ønskede at lægge deres virksomhed i dvale med henblik på at genoptage produktionen på den anden siden af corona-pandemien. Det havde været en model, der udover at være billigere for skatteborgerne, også havde givet minkavl en reel fremtid som erhverv her i landet,' skriver Kristian Thulesen Dahl.

Han er utilfreds med, at der ikke var mere plads til at forhandle om, hvordan minkavlerne skulle kompenseres.

'Helt generelt har der været tale om et meget langvarigt og yderst mærkværdigt forhandlingsforløb med lange pause og radiotavshed fra regeringen efterfuldt af korte og ofte mere eller mindre indholdsløse møder. I sidste ende blev vi præsenteret for en færdig model, som vi kunne sige ja eller nej til,' lyder kritikken.

I sidste ende valgte Dansk Folkeparti at afvise aftalen, mens Venstre og Liberal Alliance støttede Socialdemokratiets forslag, der i sidste ende blev vedtaget.

