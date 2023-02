Kritiserer næstformands 'anal'-kommentar: - Tenderer homofobi

Henriette Ergemann, næstformand i Nye Borgerlige, har i den grad været i mediernes søgelys den seneste uge, efter flere af hendes kontroversielle kommentarer, som blev skrevet under coronapandemien, er dukket op.

Senest kunne Ekstra Bladet berette om en kommentar fra 2021, hvor hun havde kaldt den forhenværende justitsminister Søren Pind for 'rablende sindssyg' og 'klam stodder' samt skrevet, at han måske ville tage coronavaccinen, 'hvis han kunne få den analt'.

En kommentar, som nu møder skarp kritik fra Alternativets minoritetsordfører, Christina Olumeko.

- Jeg synes, det er et meget grimt sprog at bruge, og det tenderer klart noget homofobisk, siger Christina Olumeko blandt andet til Ekstra Bladet.

Arkivfoto: Ekstra Bladet

- Når man skriver nedsættende på den måde, så er det jo typisk noget, der vil associeres med det homoseksuelle miljø, fordi det er dem, der som regel dyrker analsex.

- Det hører ingen steder hjemme. Og det er sådan set, uanset om man er politiker, eller om man har et helt almindeligt job.

- Synes du, det bliver forværret af, at man er i et politisk parti?

- Ja, det synes jeg.

- Man får jo en anden platform, og man når ud til flere. Man er også i højere grad medvirkende til, hvilken debatkultur vi får i Danmark.

Skal stå til ansvar

- Hun skrev den her kommentar tilbage i 2021, hvor hun ikke havde en tillidspost. Synes du, at man som politiker skal stå til ansvar for ting, som man har skrevet for to år siden?

Christina Olumeko, minoritetsordfører i Alternativet, mener, at Henriette Ergemanns 'anal'-kommentar tenderer homofobi. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

- Det er jo altid en balancegang, hvor langt tilbage man skal gå. Der er jo ikke nogen helt klare grænser.

- Men det her er for nyligt til, at jeg tror, hun kan have ændret mening.

- Desuden synes jeg, at graden af det her er grelt nok til, at hun skal stå til ansvar for det.

'Undskyld'

I løbet af ugen har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få en kommentar fra Henriette Ergemann flere gange.

Henriette Ergemann beklagede torsdag formiddag de kommentarer, som de seneste dage er blevet gravet frem fra gemmerne af både B.T og Ekstra Bladet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men i dag tog næstformanden for Nye Borgerlige endelig bladet fra munden og beklagede sine kommentarer.

Det gjorde hun i et opslag på sin egen Facebook-side.

'De kommentarer, som jeg i vrede over corona-håndteringen - men også i sorg og afmagt over min fars død - formulerede på de sociale medier, beklager jeg, da de bestemt ikke har været ordentlige,' skriver Henriette Ergemann blandt andet.

Hun skriver desuden, at hun fortsætter på sin post som næstformand samt sin post i byrådet i Kalundborg.

Læs hele undskyldningen her:

'I fængsel for mord på børn'

Ud over kommentaren om Søren Pind har Henriette Ergemann også været ude med riven efter andre fremtrædende personer.

Tilbage i maj 2021 skrev hun eksempelvis, at den tidligere generalsekretær for Unicef Karen Hækkerup 'skulle i fængsel for mord på uskyldige børn', fordi Hækkerup i 2020 havde udtalt, at Unicef oplagrede vacciner til børn.

Derudover anklagede hun også forhenværende sundhedsminister Magnus Heunicke for at have fået 'saltvand i stedet for en vaccine'.

En kommentar, som ifølge juraprofessor Sten Schaumburg-Müller 'kunne være strafbar'.