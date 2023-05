Kryptisk pengesvar fra fagboss: - Der bliver ikke givet ved dørene

Spørgsmålet om Lizette Risgaards fratrædelsesordning er ubesvaret, på trods af at Ekstra Bladet ihærdigt har forsøgt at få svar på det

Uld i mund: Formanden for FOA og et forretningsudvalgsmedlem i FH gav et særdeles kryptisk svar, da Ekstra Bladet tirsdag spurgte til Lizette Risgaards fratrædelsesordning

Ekstra Bladet har de seneste dage ihærdigt forsøgt at få svar på, hvilken fratrædelsesordning den detroniserede Lizette Risgaard kan forvente at få fra FH.

Tirsdag har vi atter forsøgt at få svar fra flere af medlemmerne i FH's forretningsudvalg, da vi mødte dem ved FH's hovedkvarter, efter udvalget havde været til møde omkring advokatundersøgelsen af Lizette Risgaard.

Og her gav Mona Striib, formand i FOA, et noget kryptisk svar.

Mona Striib, formand i FOA, udtalte tirsdag, at 'der ikke blev givet ved dørene,' da Ekstra Bladet spurgte til Lizette Risgaards fratrædelsesordning. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritxau Scanpix

- Det er sådan, at alt vedrørende fratrædelsesordning fremgår af Hovedorganisationens hjemmeside. Det er ikke noget, vi specielt har drøftet.

- Men vi holder os inden for alle rammer, og der bliver ikke givet ved dørene, udtalte hun.

FH's presseafdeling oplyser til Ekstra Bladet, at selvom deres vedtægter omkring fratrædelsesordninger fremgår af deres hjemmeside, så er der endnu intet klart svar på, hvor meget Lizette Risgaard kommer til at få i kroner og øre, da der er tale om en sag med særlige omstændigheder.

Formanden skal svare

Ekstra Bladet spurgte også Elisa Rimpler, formand i BUPL, hvorvidt bestyrelsen har talt om en fratrædelsesordning til Lizette Risgaard, og hun kunne også fortælle, 'at det ikke var blevet drøftet.'

- Nej. Vi har haft en god drøftelse, og den er vi færdige med. Og indtil videre kommer der en pressemeddelelse lige om lidt omkring den her advokatundersøgelse. Det vil I få mere at vide om senere.

- Kan du sige noget om, hvornår I har en fratrædelsesordning klar med Lizette?

Elisa Rimpler kan ikke sige noget om Lizette Risgaards fratrædelsesordning. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

- Nej, det siger jeg heller ikke noget om. Det er FH og Morten (Skov Christiansen, fungerende formand i FH, red.) og Nanna (Højlund, næstformand i FH, red.), der skal sige noget om det.

Fagboss flygtede

Ekstra Bladet har også forsøgt at spørge den fungerende formand i FH, Morten Skov Christiansen, til Lizette Risgaards fratrædelsesordning.

Det gjorde vi blandt andet, da vi mødte ham i forbindelse med et 1. maj-arrangement. Men det ønskede han altså ikke at udtale sig om.

Det blev klart, efter han flygtede fra Ekstra Bladets udsendte uden at svare på, hvorvidt Risgaard får 'penge med ud af butikken.'

Lizette Risgaards fratrædelsespakke er lige nu ukendt. Og fungerende FH-formand Morten Skov Christiansen havde ikke lyst til at svare på Ekstra Bladets spørgsmål

Flugten skete på trods af, at Morten Skov Christiansen søndag skrev på Facebook, at han godt vidste, at Lizette Risgaard-sagerne ville 'fylde' til 1. maj.

'Jeg ved godt, at sagerne fra de seneste dage kommer til at fylde meget, og at mange vil have brug for at tale om alt det, der er sket,' skrev han blandt andet.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få en kommentar fra FH.

Pamper-sporene skræmmer

Tidligere LO-næstformand Tine Aurvig-Huggenberger.

Man skal ikke mange år tilbage i fagbevægelsen, før de fuldfede pamper-historier popper op.

I 00'erne scorede tidligere HK-formand John Dahl et gyldent håndtryk på 750.000 kroner, da han frivilligt skiftede job.

Og særligt LO's (i dag FH) tidligere næstformand Tine Aurvig-Huggen­berger kunne smykke sig med pamper-stemplet, da det kom frem, at hun krævede en særdeles lukrativ pensionsordning fra sin gamle arbejdsgiver, efter at hun stoppede.

Endte i landsret

Sagen drejede sig om cirka seks millioner kroner i særlig tilsagnspension, som Aurvig-Huggenberger mente, hun havde ret til. Det endte i en stævning ved Københavns Byret.

Landsretten afgjorde dog i 2012, at hun ikke havde ret til LO-pensionen, da hendes 'afgang' ikke skyldtes hendes afgang fra arbejdsmarkedet, men blot fra jobbet.



Dermed omstødte landsretten dommen fra Københavns Byret, der i marts 2010 gav hende medhold.