KU håner Barfoed: - Held og lykke med ham!

Normalt takkes en formand for sin indsats i et parti. Især når medlemmet har tjent et parti i fire årtier.

Men sådan er det ikke i Det Konservative Folkeparti. I hvert fald ikke i partiets ungdomsorgan.

Tværtimod takker Konservativ Ungdom nu en eks-formand for at skride:

Forud for partiets hovedbestyrelsesmøde fredag var repræsentanter fra Konservativ Ungdom således mødt op hos Moderaterne, der er Lars Barfoeds nye parti. Her overrakte de blomster til partiet for, at det gad tage imod afhopperen.

Ganske fint

- Vi ville bare sige tak til Moderaterne for at tage imod Lars Barfoed og ønske dem held og lykke med ham, siger Christian Holst Vigilius, formand for Konservativ Ungdom.

- Det virker nærmest som om, at I fejrer, at han har forladt skibet?

- Jeg tror også, at vi synes, at det er ganske fint. Vi har aldrig brudt os særlig meget om hans politiske linje.

Konservativ Ungdom har sendt denne buket til Moderaterne. Foto: Privat

- Når du siger, at den linje Lars Barfoed kørte var for blød, er Pape så hård nok?

- De analyser, der er kommet fra Lars Barfoed og Peter Serup (tidligere generalsekretær, der har meldt sig ud, red.) er, at vi skal være som en slags Moderaterne. Og lægge os helt ind på midten.

- Vi er et helt klart borgerligt parti. Vi er ikke et fløjparti, men vi er et borgerligt centrum-højre parti. Og det synes jeg også er linjen, som Pape har lagt i sin formandsperiode.

Familien skal i højsædet

- Passer I så bedre ovre ved Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance end i en regering med de partier, der er der nu?

- Jeg synes, at der er lidt forskel på de partier, du nævner. Vi er nok tættere på Liberal Alliance, end vi er på Nye Borgerlige.

- Er der to konkrete politikområder – det kan være skat, familieområdet eller socialområdet – hvor KU mener, at partiet skal sætte ind …

- Vi bør fokusere mere på en proaktiv familiepolitik; fordi det synes jeg har været meget fraværende i dansk politik generelt. Det er et utroligt vigtigt emne både fordi udgangspunktet for at få et godt liv, er, at man er vokset op i en tryg familie, og så fordi vi har en faldende fertilitetsrate. Det er måske ikke det mest sexede politiske emne, men det tror jeg, at det kan blive, hvis man lægger vægt på det.

- Derudover vil jeg sige, at der er rigtig mange lokalsamfund, der uddør. Og det tror jeg også, at vi fra politisk side sætter fokus på. Der er flere og flere befolkningsgrupper, der føler sig overset af samfundsudviklingen.

- Det var vel også det, der blev bragt frem på Hovedbestyrelsesmødet; at familiepolitikken bliver væsentlig fremadrettet?

- Det er et af elementerne i den politikudvikling, der er i gang. Jeg sidder selv med i en af de baglandsgrupper, der arbejder med familiepolitik. Det bliver lanceret om ikke så langt. Jeg vil jo ikke røbe det hele.

Barfoed: 'Håber det var en smuk buket'

Nok er det en iskold skulder, som Lars Barfoed får med sig på vej ud af de konservative; det er dog heller ikke ligefrem, fordi at Lars Barfoed sender en alenlang takketale den anden vej.

Ekstra Bladet har således efterspurgt den tidligere formands reaktion på blomsterne, og den er kort:

'Jeg håber, det var en smuk buket.'