KU'erne sadler om: Medlemmer må godt være med i LGBT+

Konservativ Ungdom vil nu kyle medlemmer ud af ungdomspartiet, hvis de melder sig ind i LGBT+ Danmark. Sådan lød beskeden for nylig til medlemmer af Konservativ Ungdom fra deres partitop.

Det fik i dag foreningens tidligere landsformand, Anders Storgaard, til at stille hårdt mod hårdt.

Han meldte sig ind i LGBT+ Danmark, og risikerede dermed, at blive smidt ud af det ungdomsparti, som han har været medlem af i mange år.

- Det her er helt vanvittigt. KU har altid været en forening hvor der har været plads til seksuelle minoriteter. For mig at se, er det en yderfløj der har fået sin politik vedtaget, fortalte han til Ekstra Bladet.

Men nu er beslutningen omgjort. Det fortæller flere kilder til Ekstra Bladet. Efterfølgende har moderpartiet, Det Konservative Folkeparti, bekræftet over for Ritzau.

KU eller LGBT

Beslutningen blev først truffet på et forretningsudvalgsmøde 5. marts. I dag har forretningsudvalget ændret beslutningen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har landsformand, Magnus Von Dreiager meldt ud til medlemmerne at 'nye argumenter er kommet frem', og derfor har de ændret beslutningen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger stemte han ellers selv tidligere på måneden stemte nej til at LGBT+ Danmark-medlemskab er foreneligt med et KU-medlemskab.

KU'ere 'nej tak'

Konservativ Ungdom har tidligere bøvlet med LGBT+-miljøet.

Da Anders Storgaard selv var formand, forsøgte han at melde Konservativ Ungdom til at deltage i Pride Paraden. Det blev et pænt 'Nej tak', fra arrangøren.

Men det bør ikke ændre Konservativ Ungdoms principper for, hvornår medlemmer skal ekskluderes, ifølge den tidligere formand.

- Nu driver Konservativ Ungdom jo ikke politik, efter hvem vi er blevet uvenner med. Der er altså medlemmer, der er en del af begge organisationer, og de skal nu tvinges ud, lød det tidligere på dagen til Ekstra Bladet

Lige inden landsråd

Forretningsudvalget der lige nu padler rundt i argumenter og forklaringer, har fået sat kog i den konservative forening.

De holder landsråd i morgen, hvor flere medlemmer inden omgørelsen i dag havde bebudet, at de ville kæmpe for at ændre beslutningen. Det behøver de så ikke, for forretningsudvalget har altså nu selv, i følge Ekstra Bladets oplysninger, ændret politikken igen.



Vil fordømme LGBT+

Derudover har flere medlemmer af Konservativ Ungdom i dagene op til landsrådet, i morgen, samlet underskrifter til en resolution, der pålægger Konservativ Ungdom at fordømme foreningen LGBT+ Danmark.

'LGBT+ Danmark har ad flere omgange vist sig at være en forening, som udskammer mennesker, som de er uenige med,' skriver de i resolutionsforslaget og fortsætter:

'Foreningen påstår, at de kæmper imod diskrimination og stigmatisering. Alligevel vælger de netop at diskriminere og stigmatisere enhver af deres politiske modstandere,' står der blandt andet i resolutionsforslaget, som flere medlemmer samlede underskrifter til, så sent som i dag.

Det vides ikke, om resolutionen stadig bliver stillet som forslag, når KU'ere fra hele landet mødes til landsråd i morgen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra landsformand Magnus Von Dreiager.

