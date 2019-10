Kulturminister: Nævn skal besvare spørgsmål om dab-udbud

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) vil have Radio- og tv-nævnet til at svare på den seneste tids spørgsmål og kritik om begrundelsen for valget af udbyder til en ny dab-kanal.

Derfor vil ministeren sørge for et møde med nævnet, hvor også medieordførere fra Folketingets partier er inviteret, så nævnet kan svare på spørgsmål.

- Jeg vil have, at der er rene linjer om den beslutning, som Radio- og tv-nævnet har truffet. Kritik og alle spørgsmål om dab-udbuddet er mere end velkommen, og alle skal have svar, siger Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

- Derfor må Radio- og tv-nævnet også stille op og besvare alle spørgsmål, der måtte være. Det er vigtigt, at nævnet nu har åbnet for, at byderne kan stille spørgsmål til nævnet om beslutningen, lyder det videre fra ministeren.

Prehn har ikke haft mulighed for at lade sig interviewe af Ritzau mandag.

I sidste uge tabte Radio24syv udbuddet om at drive den nye dab-kanal til ungdomsstationen Radio Loud.

Det afgjorde Radio- og tv-nævnet. Frem til tirsdag klokken 12 kan Radio24syv, Loud samt DK4 Radio, der også havde ansøgt om at drive kanalen, stille spørgsmål til nævnet om afgørelsen.

Nævnet vil besvare spørgsmålene inden middagstid fredag. Svarene vil ifølge Slots- og Kulturstyrelsen blive offentliggjort.

Efter afgørelsen har det været kritiseret, at Radio Loud lægger op til at dække 82 procent af landet, mens Radio24syv lagde op til at dække cirka 97 procent.

Netop den mindre geografiske dækning har været kritiseret af De Radikale, som ønsker et nyt udbud af den nye dab-kanal.

Medieordfører Jens Rohde (R) har på Facebook foreslået, at Radio24syv skal have forlænget sendetilladelsen, så udbuddet kan gå om.

Liberal Alliance og Nye Borgerlige ønsker også, at udbuddet skal gå om.

Hos Venstre har partinestor Claus Hjort Frederiksen sagt, at hans personlige holdning er, at udbuddet skal gå om.

Det er imidlertid ikke Venstres officielle holdning på nuværende tidspunkt.

- Vi har ikke gjort vores stilling op. Det gør vi, når vi ser svarene på de spørgsmål, der er stillet, og de redegørelser, der er blevet lovet, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V).

Venstre afviser Jens Rohdes idé om, at Radio24syv skal have forlænget sendetilladelsen.

SF vil indtil videre også afvente udviklingen, selv om udbuddet ifølge medieordfører Jacob Mark ser skævt ud.

- Det ser skævt ud, at man vælger en kanal, der ikke er landsdækkende, når vi bad om, at den skulle være landsdækkende.

- Men inden vi vurderer, hvad der er sagligt og ikke sagligt, vil vi gerne have en diskussion med Radio- og tv-nævnet. Det er den ordentlige måde at gøre det på, og vi er åbne for indtil da at give Radio24syv en økonomisk håndsrækning.

- Og vi er også åbne for, at det kan gå om, hvis det viser sig, at det ikke er sagligt, efter at vi har haft en diskussion med nævnet, siger Jacob Mark.

De Konservatives medieordfører, Birgitte Bergman, vil også give nævnet mulighed for at forklare sig.

Men "hvis du spørger mig lige her og nu, på det oplyste grundlag jeg har nu - så hælder jeg til, at udbuddet skal gå om", skriver hun på Facebook.