Kulturminister svarer igen: Kan ikke fordrage det

Det skabte røre blandt flere aktører i det danske kulturliv, da kulturminister Joy Mogensen for nylig fortalte Gaffa, at hendes yndlingsplade er opsamlings-cd'en 'Absolute Music 2' fra 1993.

I Berlingske lød det blandt andet, at 'det er et kæmpe problem, at Joy Mogensens yndlingsplade er Absolute Music 2'.

Nu svarer ministeren så igen.

Sent torsdag aften gik hun til tasterne for at fortælle sine følger, at hun 'ikke kan fordrage at blive sat i bås'.

Hun skriver blandt andet, at hun oftest reagerer med nysgerrighed, når hun møder en person med en anden musiksmag, og så opfordrer hun andre til at være mindre fordømmende.

'Jeg dagdrømmer gerne fra Leonard Cohen til 'Åbent Landskab' af Ulf Lundell. Og du kan lokke mig på dansegulvet med alt fra Muse til Melodi Grand Prix', skriver kulturministeren om sin brede musiksmag.

Læs hele opslaget her:

Se også: Absolut musikminister