Kulturminister trækker sig

Den gravide kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) trækker sig.

Det skriver hun i et længere opslag på Facebook, hvor hun beskriver, at hun er 'løbet tør for overskud' og derfor heller ikke stiller op til Folketinget næste gang.

'Jeg har meddelt statsministeren, at jeg ønsker at forlade min post som Kultur- og Kirkeminister', skriver Joy Mogensen på Facebook.

'Nu vil jeg bare glæde mig til at blive mor, og bruge efteråret på at lægge planer for fremtiden. Jeg stiller ikke op til Folketinget næste gang, og jeg har det godt med denne beslutning om at forlade politik for nu', skriver Joy Mogensen.

Ramt af sorg

Joy Mogensen blev ramt af en forfærdelig sorg i 2019, da hun måtte føde sin datter, der var død, oplyste Statsministeriet i en pressemeddelelse. Og det har haft en indvirkning på lysten til at være minister.

'I løbet af de sidste to år er jeg blevet minister, jeg har mistet en datter, og jeg har stået med håndteringen af Corona i to ministerier, der blev overvældet af pandemien. Hver af de tre ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud', skriver Joy Mogensen.

'Og da jeg altid har været i politik med den tommelfingerregel, at man kun skal være der så længe, man kan give alt, hvad man har i sig, så giver næste skridt sig selv', skriver den afgående kulturminister.

Fungerede ikke

Samtidig skriver Joy Mogensen, at hun ikke føler at have fået sin succes fra lokalpolitik - som tidligere borgmester - med ind i landspolitik.

'Den måde at arbejde på, som virkede for mig som lokalpolitiker, har jeg ikke kunne tage med ind i landspolitik. Så jeg skal finde et arbejdsliv, hvor det, jeg er god til, skaber resultater for andre' skriver Joy Mogensen.

BLÅ BOG: Joy Mogensen * Navn: Joy Mogensen. * Alder: 39 år, født 11. august 1980 i Toronto, Canada. * Uddannelse: Bachelor i kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. * Karriere: Kultur- og kirkeminister i S-regeringen fra juni 2019 til august 2021. Borgmester i Roskilde Kommune 2011-2019. Efter endt uddannelse arbejdede hun som konsulent for henholdsvis Rambøll med fokus på byudvikling og Teknologisk Institut med fokus på erhvervsuddannelser. Ved kommunalvalget i 2017 fik hun 14.961 personlige stemmer. * Fritidsinteresser: Joy Mogensen læser mange bøger, spiller klaver og løber. * Hun er i øjeblikket gravid og skal føde ved årsskiftet. * I 2019 var hun gravid, men hun mistede sit ufødte barn, der døde i hendes mave mindre end en måned før termin. Kilder: Altinget, Sjællandske og Folketinget. Vis mere Vis mindre

Dumpet af Engell

Joy Mogensen har da heller ikke imponeret Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell. Joy Mogensen sætter stort set aldrig nogen dagsorden, men handler defensivt og bagudrettet, lød vurderingen fra Hans Engell, da han gjorde status for en måned siden.

Politisk klima

Den afgående minister nævner også arbejdsklimaet på Christiansborg i sin afskedssalut.

'Det er vigtigt at tænke over, om der er den rigtige balance imellem konfrontation, debat og politiske løsninger. Jeg skal ikke udelukke, at jeg selv vil bidrage til den samtale, når jeg har mit politiske virke på afstand', skriver Joy Mogensen.

'Jeg tror, vores demokrati ville blive stærkere i en samtale med større gensidig respekt, hvor de uenigheder, der er i politik, ikke vokser fra os og ender i karikaturer og dæmonisering.'