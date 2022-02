Rusland bør udelukkes fra al international sport som følge af den igangværende invasion i Ukraine.

Det siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til Ritzau.

- Situationen er, at vi har et Rusland, der har invaderet et frit, demokratisk land og bragt krig på europæisk jord.

- Jeg mener ikke, at et sådant land skal kunne deltage i noget som helst relateret til sportsbegivenheder, siger hun.

Opdateres ...