Kulturministeren blåstempler mørklægning

På trods af heftig kritik fra flere af Medieansvarsudvalget medlemmer vil kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) ikke stoppe det trick, der lukker udvalgets - der har Søren Pind i spidsen - arbejde for offentligheden.

Det siger han onsdag fra Folketingets talerstol om udvalget, der skal komme med forslag til kontrol med medierne.

- Det er vigtigt, at man i udvalgsarbejdet kan have et rum, man ikke er tvunget til at referere fra, siger ministeren.

Lukkethedstrick

Ekstra Bladet kunne i sidste uge afsløre, at den tidligere kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) havde besluttet, at Medieansvarsudvalget ikke var et almindeligt udvalg, men en "selvstændig forvaltningsmyndighed".

Det er et gammelt trick, der gør, at borgere og journalister mulighed for at søge aktindsigt i arbejdet bliver stærkt begrænset.

Det overraskede flere medlemmer af udvalget. For da det skal arbejde med mediernes rolle, ansvar og åbenhed mente de, at arbejdet skal være så åbent som muligt.

Eksempelvis administrerende direktør for Danske Medier, Mads Brandstrup, følte sig sikker på, at Jakob Engel-Schmidt ville ændre beslutningen.

- Vi er jo blevet inviteret til at deltage i arbejdet. Så hvis de lægger op til en arbejdsform, som vi har sagt, vi ikke kan stå inde for, så er der jo ikke noget udvalg. Så sidder formanden der jo bare alene med to embedsfolk, sagde han.

Næh nej

Det bliver Mads Brandstrup dog skuffet. For kulturministeren er klar i mælet adspurgt om sin holdning af Dansk Folkepartis Peter Kofod.

- Formålet er at give udvalget mulighed for på en fri og formløs måde at foretage overvejelser og udføre det forberedende arbejde. Jeg støtter, at udvalget fortsætter som en "selvstændig forvaltningsmyndighed", sagde ministeren.

Jakob Engel-Schmidt siger yderligere, at der vil være plads til offentlig debat, når udvalget er kommet med sine anbefalinger.

Formand for lukkethed

Den fortsatte lukkethed vil uden tvivl glæde udvalgets formand, Søren Pind. Han har klart sagt, at han ikke ønsker, at offentligheden skal have indsigt i henvendelser til udvalget.

Det viste en aktindsigt foretaget af Frihedsbrevet i udvalgets arbejde. Formanden er så meget imod offentlighedens indsigt i de henvendelser, der kommer til at indgå i udvalgets arbejde, han han på Facebook opfordrer til at omgå reglerne.

- Hvis man derimod skriver til mig personligt her på Facebook, er tingene anderledes. Så kan jeg selv vurdere, om det er relevant eller ej. Folk skal være velkomne, skrev han.