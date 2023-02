Kulturordfører kræver 100.000 af teater-formand

Kultur-politikeren vil have penge fra teatrets formand for tort og svie.

Sagen spidser for alvor til til mellem Moderaternes kulturordfører Jon Stepehnsen og hans tidligere arbejdsplads, teatret Aveny-T. Her blev han for kort tid siden bortvist som direktør efter et langt og konfliktfyldt forløb med påstand om politisk fyring tilbage fra 2022.

Det nye folketingsmedlem for Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, stævner nu teatrets bestyrelsesformand, den tidligere finansminister og konservative politiker, Henning Dyremose.

Det sker, efter Dyremose over for Børsen blandt andet har sagt, at Jon Stephensen har forfalsket en underskrift, da han var teaterdirektør.

Kræver godtgørelse

Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, oplyser samtidig, at Jon Stephensen nu vil have 100.000 i godtgørelse:

- Der er indleveret en stævning i dag. Den indeholder en påstand om straf og mortifikation på sigtelsen fra Henning Dyremose; altså at en domstol kender udtalelserne fra Henning Dyremose om forfalskning af en underskrift for uberettigede, siger Bjarke Vejby fra Advokatfirmaet Riemann til Ekstra Bladet.

- Derudover er der et krav om tortgodtgørelse på 100.000, lyder det fra advokaten.

Bjarke Vejby oplyser, at retspraksis i injuriesager ligger på mellem 30.000 og 200.000 kroner. Og at advokaten og hans klient har lagt sig 'midt i mellem'.

Sagen bunder i en konflikt mellem Henning Dyremose og Stephensen, efter Dyremose i tirsdag i Børsen oplyste, at Jon Stephensen har forfalsket en underskrift.

- Vi er fortsat af den opfattelse, at Jon har skrevet under i en andens navn. Jeg har indtil nu ikke udtalt mig om de konkrete årsager til fyring og bortvisning, men når Stephensen udtaler sig i strid med sandheden, så må jeg nødvendigvis reagere, lød det Henning Dyremose.

Henning Dyremose holder fast i, at der er tale om en forfalsket underskrift.

- Jeg afventer med sindsro stævningen, lyder det fra Henning Dyremose til Ritzau.

