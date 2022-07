Kurskrejleren Kollerup: Tjener millioner på lånefinte

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har været en hyppig gæst i Sparekassen Thy den sidste tid.

Her har han udnyttet de voldsomt stigende renter til på under et år at barbere markante beløb af den tocifrede milliongæld, han optog, da han i 2020 købte sin liebhavervilla i Hareskovby nord for København. Det viser oplysninger om gælden i villaen på Tinglysningen.

Samlet har Simon Kollerup siden nytår skåret næsten to millioner kroner af gælden ved at lægge lån om.

Trick til millioner

Simon Kollerup købte huset i 2020 - året efter, han blev minister - for 11,4 millioner kroner. Det skete med et realkreditlån på lige over 9,5 millioner kroner og et banklån på 700.000 kroner. Men gælden er nu reduceret til otte millioner kroner.

Det har han kunnet, fordi renterne er steget voldsomt. Hvilket han og titusinder af andre boligejere har udnyttet.

- Når renterne stiger, så bliver det mindre attraktivt at eje eksempelvis en realkreditobligation med en procent i rente. Så falder prisen på gælden - kursen. Derfor vil man kunne købe sin gæld tilbage for mindre, end den er, forklarer cheføkonom hos Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

I fagsproget kaldet en opkonvertering. Det giver et ordentligt hak af gælden, men vil på den lange bane være dyrere, fordi man betaler mere i rente på den tilbageværende gæld.

Mere risiko

Det var det, Simon Kollerup gjorde i februar, hvor han lagde om til et fastforrentet 2,5 procent lån og mindskede gælden til 8,7 millioner kroner.

Men igen i juli grinede Simon Kollerup hele vejen til banken. Denne gang for at omlægge til et variabelt lån - et F3-lån. En såkaldt skråkonvertering. Og nu en realkreditgæld på otte millioner kroner.

- Ideen ved det er, at man igen kan skære af gælden, hvis kursen er faldet. Og så kommer man over i en lavere rente. Og falder renterne så mere, så er man allerede i en variabel rente, der vil nyde godt af det. Men det er jo umuligt at time, for vi ved ikke, hvordan renten udvikler sig.

- Derfor er der også større risiko. For ens rente - og ydelse - kan stige. Derfor er der en højere risiko tilknyttet. Så man skal sikre sig, at man har ekstra god plads i økonomien til at håndtere rentestigninger. Derudover skal man ikke være typen, der ligger vågen om natten af frygt for rentestigninger, siger Christian Hilligsøe Heinig

Med det nye lån satser erhvervsministeren altså på, at renten ikke stiger yderligere og at privatøkonomien i givet fald vil kunne holde til det.

Hævede øjenbryn

Med den mindskede gæld kan nogen af de øjenbryn, der hævede sig, da han købte pragtvillaen, sænke sig igen for en stund. Dengang skabte det nemlig debat, at ministeren og konen kunne låne over 10 millioner kroner.

Reglerne fra Finanstilsynet foreskriver, at man normalt ikke må have boliggæld for mere end fire gange den årlige husstandsindkomst. Den var svær at regne hjem med en ministerløn og en løn som kommunikationschef, hvilket er konens titel.

Der er dog fortsat et anden del af Finanstilsynets rettesnore til bankerne, der kan få øjenbrynene lidt op igen. Ikke mindst med tanke på den øgede risiko ved et variabelt lån. Når en bank låner ud skal den nemlig også vurdere, hvor stabil lånerens indtægt er, og om privatøkonomien kan tåle prisfald og rentestigninger.

Hvor stabil en ministerløn er, er op til vælgerne. Og de har tidligere vist sig flygtige.

Ekstra Bladet har lagt snor ud til Simon Kollerup, der dog ikke ønsker at give interview om sin privatøkonomi.

