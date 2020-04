Kvinde bag falsk muslimvideo på Facebook: - Rygende satire

Pernille Vermund: Grinede da jeg video

Også partiformand og medlem af Folketinget for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, blandede sig fredag i debatten på Facebook. Hun mener nemlig, at videoen er satire og har ingen forståelse for den kritik, som videoen har udløst:

- Jeg synes, at det er noget pjat.

- Jeg er blondine. Og skulle jeg så gå rundt og blive sur og krænket over, at der jokes og laves vittigheder om, at blondiner er dumme, bare fordi jeg ikke selv føler mig dum?

- Det er simpelthen for pjattet, siger Pernille Vermund til Ekstra Bladet.

- Men hvordan får man en politisk debat, hvis man ikke kan se, hvad der er falsk, og hvad der er sandt?

- Man får netop en politisk debat. Og det er skræmmende, fordi det er så tæt på sandheden, at man bliver i tvivl, om det er satire eller ej.

- Men jeg grinede, da jeg så videoen. Der er jo nogle af udsagnene, som er så tykke, at man trods alt må kunne se, at det er satire.

- Hvor går din grænse, hvis den ikke går her?

- Der er nærmest ingen grænse for mig. Jeg synes, at man skal være varsom med at lave satire, når det handler om folk, som lige har mistet nogle kære. Eller som er gået bort.

- Men når vi taler politik og religion, skal man kunne lave sjov med det. Det var jo noget af det, som hele Muhammed-krisen handlede om. At her er tydeligvis en religion, som det er sværere at lave satire med end andre.

- Og prøv at høre. Når jeg ser Svikmøllen og mig selv, der bliver tegnet i forskellige versioner, er det med alt fra en meget veludrustet barm til nazitegn. Altså. Sådan er det. Det er vilkårene.

- Men forskellen på Svikmøllen og et opslag på Facebook er vel, at Svikmøllen er et satirisk magasin? Og Facebook er et sted, hvor folk deler holdninger?

- Jo, men der bliver også delt kattevideoer og jokes på Facebook.

- Hvis satire skal være forbeholdt Svikmøllen, hvad er det så for en ytringsfrihed, at vi har?