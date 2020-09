Kvindelig mistænkt er anholdt i sag om giftbrev til Trump

Politiet har anholdt en kvinde, som er mistænkt for at have sendt et brev med dødelig gift til Det Hvide Hus.

Det oplyser en anonym embedsmand i amerikansk politi ifølge CNN natten til mandag dansk tid.

Kvinden blev anholdt af grænsepolitiet på vej ind i USA fra Canada.

Ifølge CNN er kvinden også mistænkt for at have sendt flere breve til amerikanske statsfængsler.

Hun havde angiveligt en pistol på sig, da hun blev anholdt.

Anklagere i Washington D.C. ventes at sigte hende.

Det var lørdag, at det i flere amerikanske medier kom frem, at det var lykkedes at stoppe et brev adresseret til præsident Donald Trump indeholdende det dødelige giftstof ricin.

Ricin er et planteprotein, der selv i små doser kan være dødeligt, hvis det inhaleres eller på anden måde indtages.

Symptomerne, hvis man har indtaget ricin, er kvalme, opkastning og organsvigt.

Brevet blev fundet, inden det nåede frem til postsorteringen i Det Hvide Hus.

Forsendelsen blev opdaget tidligere på ugen på et sted, hvor posten til Det Hvide Hus sorteres og gennemgås, inden den bringes videre.

Sorteringscentralen ligger separat fra Det Hvide Hus, skriver CNN.

Der er ikke umiddelbart meldinger om, at nogen personer skal være kommet til skade i forbindelse med brevet.

Det er ikke første gang, at ricin er blevet forsøgt sendt til Det Hvide Hus eller andre offentlige bygninger.

Mindst to gange - i 2013 og 2014 - blev der sendt breve med ricin adresseret til præsident Barack Obama. De blev opsnappet i posten, inden de nåede frem til hans skrivebord.

I begge tilfælde blev afsenderen fundet og straffet med fængsel.