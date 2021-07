Kvinder står frem: - Han tvinger mig ned på sengen

Fem kvinder beretter nu om dybt krænkende oplevelser med det konservative medlem af Folketinget Naser Khader gennem hans år som politiker.

DR bringer fredag morgen en historie om fem kvinders oplevelser med den konservative profil, hvoraf flere står frem med navn.

Kunstneren og designeren Karen Dirks fortæller, at hun i 2004 var udsat for et decideret seksuelt overgreb af den dengang radikale politikere, da hun skulle måle op til nogle portrætter af Khader i hans lejlighed.

Bad om massage

På et tidspunkt beder Khader ifølge Karen Dirks om massage, da han, fortæller han, bliver ramt af migræne.

Kunstneren forklarer, at hun indvilliger i at massere ham, men herefter eskalerer situationen, da Khader ifølge forklaringen trækker gardinerne ned og vil have hun 'skal se noget'.

- Jeg tænker: ‘Hvad er det, jeg skal se?’ Så er det soveværelset. Han trækker mig med ind, og jeg siger: ‘Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke’. Så bliver han voldsom og tvinger mig ned på sengen, siger hun til DR.

Ifølge Karen Dirks får hun dog kæmpet sig fri af situationen:

- Jeg kæmper som en gal. Jeg kan huske, at han forsøger at knappe sine bukser op. Han virker bare så målrettet. Han er en meget stor mand, og han lægger sig oven på mig. Jeg bliver fuldstændig chokeret. Jeg sparker. Og så kommer jeg fri af ham, løber ned ad gangen, hiver bare hoveddøren op uden at lukke den efter mig, og så kan jeg huske, at jeg kommer ned på gaden, siger hun til DR.

Afviser alt

Naser Khader afviser fuldstændigt anklagerne mod ham over for DR.

- Jeg er chokeret og overrasket. Jeg er vred over at blive anklaget for sådan noget. Den måde, jeg bliver beskrevet på, er ikke den korrekte beskrivelse af mig, siger Naser Khader blandt andet.

Ekstra Bladet forsøger at kontakte Naser Khader for yderligere kommentarer, men han er endnu ikke vendt tilbage.

Fire andre kvinder beretter over for DR, hvordan Khader skal have krænket dem.

En kvindelig psykolog fortæller bl.a., at Khader i 2019 uopfordret onanerede foran hende, da de mødtes for at tale om hans seneste bog 'En duftende have'.

Presset til blowjob

En anden kvinde, freelancejournalisten Kristina Olsson fra Sverige, fortæller, at hun i 1999 blev presset til at give Khader oralsex.

- Jeg kan stadigvæk huske følelsen af hånden, der pressede mit hoved ned, siger hun til DR.

Og en tredje kvinde, der var akademisk medarbejder hos Etisk Råd, fortæller, hvordan Khader i 1999 låste døren til sit kontor og efterfølgende krænkede hende. Efterfølgende klagede hun til sin chef, Thomas Laursen i det etiske råd. Han bekræfter i dag kvindnes udlægning af situationen fra dengang over for DR.

Ekstra Bladet har spurgt Khader, om han har yderligere kommentarer til anklgaerne mod ham. Han er endnu ikke vendt tilbage, men afviser over for DR til fulde alle anklager.

- Hvis man tager episoderne én for én, er det, der bliver beskrevet, løgn. Jeg ved ikke, hvorfor de kommer ud med det nu. Jeg er overrasket, siger Khader bl.a. til DR, hvor han efter betænkningstid og drøftelser med sin advokat har undskyldt, hvis nogen har følt krænket over hans handlinger.