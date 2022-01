Kvinder står frem: Svinet til af Messerschmidt

Morten Messerschmidt har ved flere lejligheder talt grimt, nedladende eller intimiderende til og om kvinder, han er uenig med.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af udtalelser fra to kvinder, der står frem, samt en hidtil hemmelig lydoptagelse. Episoderne lægger sig oven i Morten Messerschmidts herostratisk berømte tilsvining af partifællen Rikke Karlsson, som i hans øjne var 'en forvirret pige fra Rebild', selvom Karlsson førte til Meld- og Feld-sagens åbning.

Fredag kom det ligeledes frem, hvordan Messerschmidt på et gruppemøde i Dansk Folkeparti omtaler Pernille Vermund som 'en førsteklasses led kælling' og 'hende gimpen fra Helsingør'.

Men også interne modstandere i partiet har fået den verbale kærlighed at føle.

Sølle sosu-hjælper

Tanja Quade Madsen var spidskandidat til kommunalvalget i Fredensborg Kommune.

I Ekstra Bladet kaldte hun i efteråret 2021 to af Morten Messerschmidts varmeste støtter, Peter Kofod og Anders Vistisen, for 'Glamour-drengene'.

Reaktionen fra Morten Messerschmidt faldt prompte i form af et ophidset telefonopkald, kort efter artiklen var publiceret.

- Han beskyldte mig for at være både narcissistisk og opmærksomhedshungrende. Og så kaldte han mig mindst to gange for en 'sølle sosu-hjælper fra Fredensborg,' fortæller hun.

Tanja Quade Madsen er en åben støtte af Martin Henriksen i den verserende formandskamp i DF. Og hun lægger ikke skjul på, at hun fortæller om sine oplevelser, fordi hun frygter for partiets fremtid, hvis Morten Messerschmidt ender med magten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tanja Quade Madsen. Foto: Jonas Olufson

Rigtig nervøs

Regionskandidat for DF Amina Sardar støtter også Martin Henriksen. Da hun tog på kampagnetour i 2021 med Martin Henriksen op til regionsvalget huede det bestemt ikke Morten Messerschmidt.

Hun fortæller, hvordan formandskandidaten i et telefonopkald pustede sig op, truede og intimiderede hende på så voldsom vis, at hun blev bange for sin fremtid i partiet.

- Jeg blev rigtig nervøs. Morten er jo magtfuld og i partiets øverste ledelse, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Amina Sardar. Foto: Sofia Busk

Forvirret pige

Episoderne kan lægges til Morten Messerschmidts tidligere opførsel over for kvindelige modstandere.

Det er velkendt, at han sværtede sin daværende partifælle Rikke Karlsson til i flere medier, da hun afslørede forholdene i EU omkring Meld og Feld.

Hun blev i Ekstra Bladet kaldt 'en noget forvirret pige', og til Berlingske lød det, at hun var 'en lidt forvirret pige, der kommer fra Rebild til Bruxelles og ikke kan overskue, hvad der sker omkring hende'.

Morten Messerschmidt kaldte i samme periode partifællen Anna Rosbach for en 'en lille forskruet pige.'

Morten Messerschmidt beklagede senere kommentarerne. Der var 'røget en finke af panden', lod han forstå.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip